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王晶是香港影壇傳奇導演、製片人，捧紅邱淑貞、舒淇、李麗珍、翁紅、朱茵等「晶女郎」，他近日在社群平台影片中爆料，曾經有一位女星跟他訴苦，嫁入豪門後完全失去自我，每天必須在晚上8點前回家，生活作息全在夫家的掌控之中，最終情緒崩潰選擇離婚，王晶也感嘆這些90年代前嫁入豪門的女性，背負生男孩的壓力，宛如「生育機器」。近日，王晶在一段受訪影片大爆，一名不是很紅的女演員嫁入豪門後，面臨極為嚴苛的家規，每天生活的時間表都被夫家完全控制住，例如一早起床就要梳妝打扮，下午陪婆婆吃飯、炒股票，傍晚5點一定要回家，因為老公已經下班，必須進行夫妻生活，凡是晚上過了8點回家，婆婆就會給臉色看。此外，王晶表示，如果女星的老公飛去歐洲做生意，該女星必須隨行陪伴，因為她是「門面」，後來女星受不了決定離婚，因為真的太累了。除了失去自由，王晶也說這些90年代前嫁入豪門的女性面臨巨大的生育壓力，尤其是「必須生男丁」，假如沒能夠生下兒子，女方往後在家族中的日子將會非常難過。王晶還提到，部分豪門家族會因為嫌棄女方背景不夠格或害怕被外人說閒話，即便女方為家族生下多個兒子也沒有用，男方家會寧願給予一大筆金錢，也不允許女方正式嫁入門，這些女性多半只能擁有「女友」的身分，小孩則歸男方所有，女方則獲得金錢作為補償。