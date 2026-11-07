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金州勇士隊開季表現最搶眼的23歲新星前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg），在生涯起步大放異彩之際不忘飲水思源。倫德伯格日前在個人首支YouTube影片中公開了一段感人驚喜，他在全家人的見證下，親手將一棟全新購置的房屋贈送給抗癌的母親拉波索（Yissel Raposo），以實際行動感謝母親一路以來將他拉拔長大並引導他踏上NBA殿堂的無私付出。在影片曝光的畫面中，倫德伯格站在全新房屋前，雙手捧著象徵新家的禮物盒，身旁圍繞著前來祝賀的親友。在正式揭曉大禮前，這位在NBA賽場上威風八面的菜鳥長人難掩緊張心情，感性對母親說道：「我現在真的很緊張。我謹代表今天到場的所有人對妳說：歡迎回家！」隨後熱情邀請母親走進屋內參觀屬於她的嶄新居所。倫德伯格的母親拉波索曾是多明尼加女籃國家隊國手。在倫德伯格高一時曾因學業成績不符標準而面臨運動生涯危機，正是母親嚴格督促並介入輔導，才將他重新拉回正軌。倫德伯格直到高四才首度接觸正規籃球訓練，隨後歷經三年社區大學與兩季阿拉巴馬大學伯明罕分校（UAB）的刻苦磨練，最終轉學至密西根大學奪下NCAA全美冠軍並入選全美第一隊，於2026年選秀會以首輪第11順位風光披上勇士戰袍。倫德伯格多次強調：「是媽媽指引了我這條路，她永遠是我背後最大的動力來源。」倫德伯格在2026年2月於《球員論壇報》分享的一篇文章中坦率地談到了他母親被診斷出癌症的情況。「我現在比以往任何時候都更加珍惜和感激，因為（選秀）幾個月前的一個晚上，我媽媽打電話告訴我，她被診斷出患有癌症。」登陸NBA後，倫德伯格迅速成為灣區不可或缺的即戰力。本季他場均能攻下約21分，日前對陣洛杉磯快艇隊時更打出生涯代表作，與傳奇名宿張伯倫（Wilt Chamberlain）並列隊史紀錄；週四對決邁阿密熱火隊一役，他再度繳出17分、8籃板、6助攻與3抄截的全能成績單，率領開季吞下3連敗的勇士強勢拉出一波6連勝，將戰績推升至6勝3負。如今這位23歲的年輕前鋒用第一份職業薪水為母親打造了遮風避雨的新家，未來拉波索也將能在這座專屬於她的新居中，安心見證兒子在NBA賽場上持續發光發熱。