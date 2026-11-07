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揮霍1800萬赴越南旅遊與治病

法官告誡「情有可原但有限度」駁回緩刑

在得知自己罹癌且生命進入倒數計時的同一天，竟意外在路上發現一包裝有鉅款的袋子，這種戲劇化的情節真的在現實生活發生了。日本仙台一名43歲男子末永拓也，今年3月在獲悉自己癌症復發、被醫生告知僅剩2至3個月壽命的當天，於路上撿到運鈔公司遺失的2200萬日圓（約新台幣460萬元）現金。他當下將這筆錢視為「神明賜予的禮物」據為己有大肆揮霍，結果遭警方逮捕，日前被仙台地方法院依侵占罪判處有期徒刑6個月。綜合日媒報導，今年3月5日當天仙台天氣晴朗，但對末永拓也而言卻是人生最黑暗的一天。他在醫院複診時被告知癌症復發，醫生更告知其生命僅剩2到3個月。萬念俱灰的末永在返家途中，於仙台市青葉區的街頭偶然撿到一個掉落的袋子。他將袋子帶至附近公園的廁所查看，赫然發現裡面竟裝有高達2200萬日圓的現金。末永在庭審時供稱，「當時我覺得這是神明賜給我的禮物」，但事實上，這袋鈔票是運鈔公司在運輸過程中不慎遺失，並非上天送他的禮物。末永決定將錢據為己有，並立即開始大肆花用。問及這筆鉅款的去向時，末永交待，他已將其中的1800萬日圓用於前往越南與伊勢旅行、享受美食以及支付癌症治療費用。對於選擇越南與伊勢的原因，末永表示「因為女友家鄉在越南，所以陪她回去拜訪長輩；至於伊勢，則是自己一直很想去的地方，便與朋友一同前去參訪」。直至今年7月，末永才被警方循線逮捕，當時他早已奇蹟般地活過了當初醫生宣告的生命期限。本案中遺失的2200萬日圓事後已由運鈔公司的保險理賠填補，末永因而與保險公司達成協議，承諾每月償還3萬日圓。然而依照此進度，需要超過50年才能全數還清。檢方在初審中痛批末永行為「極其自私」，求處1年有期徒刑；辯護律師則以被告身患絕症、且無前科為由，請求法院給予緩刑。仙台地方法院法官於6日宣判時指出，要求被告在未來50年間每月償還3萬日圓，「這在現實中是否可切實履行，不得不令人懷疑」。法官進一步強調，「即使被告是在接獲罹癌，以為生命進入倒數計時後自暴自棄，但情有可原的程度仍有其限度。即便充分考慮其無犯罪前科等情節，本案仍難認適合給予緩刑」。最終，法院判處末永拓也有期徒刑6個月。聆聽判決時，末永在被告席上頻頻點頭。截至本月5日，距離他當初被宣告生命僅剩2～3個月，已過去了8個月。只不過，如今末永拓也必須進入監牢服刑體驗另一種人生。