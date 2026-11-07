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▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳捲入間諜疑雲！（圖／截自NY Post）

▲黃仁勳夫婦盛裝前往白宮的「川習會」國宴。（圖／美聯社／達志影像）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳捲入間諜疑雲！英國《金融時報》7日引述多名知情人士報導，美國情報單位研判，黃仁勳曾與一名疑似遭中國國家安全部吸收的女主管發展戀愛關係，相關內容寫入一份提供給美國高層官員的備忘錄。消息一出，引發外界熱議：若指控屬實，是否會讓中國更容易取得輝達的先進AI晶片？據《金融時報》報導，這份備忘錄根據美國情報單位今年初蒐集的資料寫成，在美國總統川普5月赴北京與中國國家主席習近平會面前，提供給少數美國高層官員參閱。備忘錄點名的女子名叫黃樂（Alice Huang），是新加坡數據中心公司Megaspeed的中國籍主管。美國情報單位研判，她已遭中國國安部吸收，負責蒐集黃仁勳的相關情報，北京方面也企圖透過她取得AI半導體資訊，並影響輝達向中國供應先進晶片。Megaspeed於2023年從一家中國遊戲公司分拆成立，是輝達的客戶之一，主要向輝達採購AI晶片經營資料中心。美國當局目前正在調查，該公司是否規避出口管制，將輝達先進晶片轉送中國。對於備忘錄內容與兩人關係，輝達拒絕向《金融時報》置評。輝達先前曾表示，黃仁勳每年會見上千名客戶高層，與黃樂的接觸屬於一般商務往來，提供給亞洲雲端客戶的也都是一般商業資訊，並非敏感的商業機密或國安資訊。輝達也強調，內部調查並未發現Megaspeed有違法行為。目前網路上流傳兩人同框的照片，是2024年6月在台北一家酒吧與其他AI業界人士聚會的畫面，但外界指出，照片與商務接觸本身，都不足以證明兩人有戀愛關係或資訊外洩。白宮與美國中央情報局（CIA）也未回應《金融時報》的置評請求。這起事件已延燒到美國國會。共和黨籍的3名眾議院委員會主席5日聯名致函，要求黃仁勳於11月18日出席閉門簡報，說明他與黃樂的往來情況，以及輝達防範外國情報滲透的相關機制。《紐約時報》上個月也曾報導，黃仁勳是中國情報行動的目標之一。另據報導，美國國安官員對黃仁勳今年遊說川普，開放H200晶片出口中國一事，早已相當不滿。不少人好奇，如果黃仁勳真的與女間諜交往，中國是否能藉此順利取得晶片？分析人士認為，答案恐怕是否定的。首先，先進AI晶片能否出口中國，由美國政府的出口管制決定，必須取得美國商務部許可，並非黃仁勳個人說了算。就算他本人有意出貨，輝達也無法合法直接賣給中國。不過，若指控屬實，中國仍可能取得一些間接好處，包括輝達的產品規劃、客戶名單、定價策略與供應鏈布局等商業情報，可作為發展自家晶片與規劃採購的參考。此外，黃仁勳過去力主「放寬對中出口」，若被認定受到情感影響，相關主張的可信度也將大打折扣。事實上，中國目前取得先進晶片的主要途徑，是透過第三國中間商轉手，也就是Megaspeed這次被調查的模式，與黃仁勳的私生活並無直接關聯。分析人士指出，這起風波反而可能讓中國更難拿到晶片，影響包括：：美國國會兩黨對中國議題立場本就強硬，這次事件將成為主張收緊管制者的有力論據，原本討論中的H200出口放寬方案恐怕更難過關。：美國可能要求輝達加強審查亞洲客戶，追查晶片最終流向，Megaspeed這類公司的採購將更加困難。：黃仁勳是科技業最具影響力的「放寬派」代表，若信譽受到打擊，輝達爭取中國市場的空間將進一步縮小。：輝達可能被要求建立更嚴格的反情報機制，以及高層接觸申報制度。這起事件也牽動市場神經。分析人士認為，輝達股價短期可能因公司治理疑慮與中國業務前景而承壓，實際影響仍要看11月18日國會簡報後，是否有進一步行動。至於台灣供應鏈，若美國對中管制進一步收緊，台積電、伺服器代工廠等業者在中國相關訂單上可能受到影響。不過，美國本土與其他地區的AI需求仍是主力，整體衝擊預計有限。值得注意的是，目前戀愛關係與間諜吸收的說法，均來自匿名消息人士與未公開的備忘錄，黃仁勳與黃樂皆未遭任何起訴。後續發展仍有待觀察11月18日的國會閉門簡報，以及美國商務部是否對Megaspeed採取制裁行動。