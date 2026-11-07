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▲周日東北季風減弱，全台晴到多雲，下周一東北季風較強，北台灣要注意局部較大雨勢發生。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

東北季風影響，中央氣象署今（7）日發布「大雨特報」，北海岸、宜蘭地區、新北山區、恆春半島及綠島有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方及落石，警戒時間持續到明（8）日。◾影響時間：07日下午至08日◾大雨：北海岸、新北市山區、恆春半島、宜蘭縣、綠島氣象署說明，明天白天東北季風稍微減弱，全台天氣晴到多雲，僅東部有零星降雨，白天高溫各地都有27至32度，不過明天晚間，東北季風又會逐漸增強，桃園以北會逐漸出現零星降雨。下周一將迎接今年入秋以來較強的一波東北季風，也是近期降雨最明顯的一天，大台北、宜蘭全天持續有陣雨發生，並有局部較大雨勢出現的機率，桃園以北、花東地區同樣有短暫雨，中南部地區則維持多雲到晴，北部民眾出門請務必隨身攜帶雨具備用。