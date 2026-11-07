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▲國民黨前主席朱立倫也力挺謝國樑推動基隆捷運，透過跨縣市合作與交通整合，才能讓基北北桃共同生活圈的發展更加完善。（圖／謝國樑競辦提供）

基隆市長謝國樑今（7）日舉辦「台鐵不退場、捷運進安樂」踩街嘉年華活動，並同步舉行後援會大會師，現場湧入超過五千名支持者。新北市長侯友宜、國民黨前主席朱立倫、前基隆市長張通榮特別到場，與立法委員林沛祥、牛煦庭及多位市議員、里長共同參與。儘管活動期間一度下起大雨，仍澆不熄民眾熱情，大批支持者冒雨參與，現場人潮綿延、氣氛熱絡，展現強大凝聚力。謝國樑在致詞時談到，基隆捷運是攸關城市未來數十年發展的重要建設，也是基隆市民長久以來的期待。他始終堅持「台鐵不退場、捷運進安樂」，就是希望在保留既有台鐵服務的前提下，積極爭取基隆捷運第二階段延伸至安樂區及基隆市區，讓軌道運輸服務更多市民，進一步改善基隆的交通環境。針對基隆捷運的最新進展，侯友宜提到，在新北與基隆兩市共同努力下，基隆捷運先期工程已正式動工，機電系統及軌道統包工程也於今年10月順利決標，象徵捷運建設持續向前邁進。未來兩市將持續攜手合作，加速推動後續工程，朝2033年通車目標努力，讓基隆與新北的交通往來更加便利。朱立倫則從「基北北桃共同生活圈」的角度，談到跨縣市交通建設的重要性。他認為，基隆、臺北、新北及桃園早已形成緊密的共同生活圈，民眾每天往返各地通勤、就學及工作，交通規劃不能只侷限於單一城市，而應從整體區域發展出發。基隆捷運正是串聯北臺灣軌道運輸路網的重要一環，透過跨縣市合作與交通整合，才能讓基北北桃共同生活圈的發展更加完善。對於基隆未來的交通建設，謝國樑認為，重大工程需要長遠規劃，更需要持續推動。基隆捷運第一階段工程已逐步落實，接下來除了確保工程進度，也要積極爭取第二階段路網規劃，讓安樂區及基隆市區都能納入捷運服務範圍。他也期盼透過軌道運輸建設，帶動沿線區域發展，讓基隆成為交通更加便捷、生活機能更加完善的宜居城市。