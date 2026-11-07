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▲蘇志燮驚喜現身觀眾席，並帶來《主君的太陽》神曲〈Touch Love〉送粉絲。（圖／讀者提供）

「金部長」來了！蘇志燮帶來《主君》神曲掀回憶殺

台灣粉絲不叫男神蘇志燮！只喜歡叫他「老公」

▲蘇志燮化身「金部長」現身見面會，上千名粉絲尖叫爆棚。（圖／讀者提供）

韓國男神蘇志燮近年以《對不起，我愛你》、《主君的太陽》等經典韓劇紅遍全球，今年6月再以《金特務：本色回歸》事業再攀巔峰，今（7）日他相隔1年再來台於TICC舉辦粉絲見面會，男神也回想起2014年首次來台辦見面會時，就是在同一個場地，沒想到相隔12年，當年自稱「蘇太太」的粉絲如今還坐在台下，讓他忍不住笑說：「原來我有這麼多的太太啊！」更好笑的是，主持人Qma透露台灣粉絲根本不把他當演員，而是當成「老公」，害蘇志燮當場好奇追問「老婆的中文怎麼唸？」隨後現學現賣，一聲「老婆」直接讓全場蘇太太陷入瘋狂。蘇志燮今晚化身「金部長」以全黑造型、驚喜現身於2樓替活動揭開序幕，座位上的粉絲全都嚇歪站起來，男神也一一跟粉絲揮手、握手、比愛心，再緩緩走上台並帶來《主君的太陽》經典OST〈Touch Love〉，讓現場觀眾掀起回憶殺、雞皮疙瘩滿滿。其實蘇志燮很會演戲之外，他其實也是饒舌歌手，但他卻說〈Touch Love〉真的不好唱，「我會選擇唱這首是因為我知道大家都喜歡這一部劇，這首歌當時一發行我也很喜歡，但實際唱起來不好唱欸…你們覺得可以嗎？」直到大家回應「好聽」，蘇志燮才鬆了一口氣，全場粉絲還說想起了角色朱中元「滾」的經典台詞，十分懷念。雖然《主君的太陽》讓他爆紅全球，但蘇志燮6月推出的新作《金特務：本色回歸》再讓他爆紅，作品直衝Netflix冠軍數週，他對此感激表示，從沒沒想過大家會喜歡「金部長」，但也因為這作品，他才有機會來台跟大家見面，「現在在韓國，大家叫我金部長比較蘇志燮多。」他也現在覺得十分幸福，「一直以來，很少有機會與粉絲面對面，能夠再次與大家眼神交流，真的非常幸福」。主持人Qma也開玩笑，台灣粉絲比起「蘇志燮」、「金部長」，其實比較喜歡叫他「老公」，她說：「沒人把你當演員，我們都把你當老公。」笑翻蘇志燮問：「那老婆的中文怎麼唸？」他也現學現賣，1句「老婆」把台下電得心花怒放。蘇志燮也想到，2014年第一次來台辦見面會跟今晚同一個場地，「當時也是因為《主君的太陽》紅了來台，有種回到當年的感覺！」然後笑說：「我沒記錯的話，上次來台，大家也都自稱蘇太太….我記得我也說過『原來我有這麼多的太太啊…』」而現場確實也有不少「當年的老婆們」坐在台下，蘇志燮就嘴甜表示難怪看到許多熟面孔。