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議程原定聚焦「超級智慧」

美國能源部發言人證實，原定於本週五（6日）召開的「美國總統科技顧問委員會」（PCAST）高階會議已確定延期，能源部網站一度顯示會議將延到11月13日舉行，但隨後這資訊也被撤回。白宮方面對會議延期原因保持沉默，外界原先猜測可能與美國期中選舉後國會易主有關，但隨著最新黃仁勳被爆出與中國女間諜有「浪漫關係」，由於黃仁勳也是該會議的出席成員之一，因此會議取消的理由更加充滿想像空間。綜合外媒報導，總統科技顧問委員會旨在為美國總統提供科技政策建言，其成員陣容涵蓋當前全球科技與AI領域的企業巨頭，包括輝達（Nvidia）執行長黃仁勳、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、超微（AMD）執行長蘇姿丰、甲骨文（Oracle）首席技術官艾里森（Larry Ellison），以及知名創投Andreessen Horowitz共同創辦人安德森（Marc Andreessen）等人。該委員會由知名風險投資家薩克斯（David Sacks）與白宮科技顧問克拉茨奧斯（Michael Kratsios）共同主持。根據原定議程，本次會議的核心目標是就川普新設立的「超級智慧任務小組」（Superintelligence Task Force）向科技界領袖徵詢意見。「超級智慧」（SI）是川普當局的偏好用語，希望以此來取代「人工智慧」（AI）。然而，會議延期的訊息發布過程顯得相當混亂。能源部的網頁一度顯示新開會日期為11月13日，但隨後該部門透過電子郵件撤回了該安排。截至目前，白宮與相關部會均未給出重新舉行會議的明確時間表。華爾街週四上演科技股大逃殺，雖然週五有所反彈，但金融市場仍對由民主黨掌控的新國會感到焦慮，擔憂其可能進一步放緩AI的發展與審查腳步。另外，科技巨頭在AI基礎設施上的龐大資本支出，究竟能否轉化為實質的商業回報，也引發越來越多疑問。這些問題，都將觸碰矽谷高層與華府政策制定者之間的敏感神經。而在這個當下，企業高層與決策者的對話窗口突然關閉，引發業界擔憂。若華府釋放的政策訊號持續模糊，AI相關資產的估值波動恐將進一步加劇。白宮至今尚未說明會議延期的原因，能源部亦未給出新的開會日期，市場正密切關注這條產官對話管道能否在短期內恢復運作。