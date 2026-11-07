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張以理看板遭惡搞畫上鬍子！兇手真的是本人笑翻

但仔細看，張以理的臉上竟然多了圖畫的鬍子，有選民認為實在很沒水準，怎麼會有人去破壞競選人的看板。

這位幫張以理競選看板加上鬍子的兇手，就是他自己本人

透露因為自己看到看板上面右邊有一條髒污，也不知道是誰畫的，就自己去把整個鬍子填滿

張以理曾是青年局局長！介紹煎餃爆紅變「美食部落客」

如今那間煎餃現在8點以前就已經買不到，有時連張以理都吃不到。

張以理抽到8號，抽出來時太緊張還一度忘詞，沒有想到他靈機一動喊出「8包煎餃拼到底」，結果瞬間成為網路迷因

▲ 高雄市前青年局長、左楠區市議員候選人張以理近期在社群平台 Threads 上異軍突起，靠的不是政治口水，而是令人垂涎三尺的「左楠在地煎餃早餐」。（圖／市議員候選人張以理提供）

高雄市左營楠梓區市議員候選人張以理，近日因為抽籤時抽到8號喊出「8包煎餃拼到底」在社群爆紅，Threads的流量突然暴增，被網友調侃是「美食部落客」。然而最近有民眾路過張以理的競選看板時，發現他的看板遭到惡搞亂畫鬍子，還有選民覺得不同立場的人真沒水準，沒想到兇手突然出現在留言區就是「張以理」本人，瞬間笑翻所有網友。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「這應該畫很久了但我剛剛才發現，旁邊的人還說誰這麼沒品哈哈哈哈」只見高雄一處牆邊掛著張以理跟高雄市長陳其邁一起合影的看板，要大家一起電話民調支持8號張以理，貼文曝光後，不少在地高雄人紛紛回應、「張以理真的是人才，又會行銷也很搞笑，感覺超級親民」。然而事實上，，他甚至還把繪畫過程拍成影片上傳到Threads上，，畫完還很滿意表示：「這也算是我的夢想，因為我長不出這個鬍子。」有路過民眾以為他在惡搞看板還詢問他在幹嘛，才知道原來是他本人自己在畫自己的看板鬍子，場面相當爆笑。張以理是前高雄市政府青年局局長，目前是民進黨左楠區議員選舉候選人，本身也具有設計師背景，過去因為外型出眾也被稱為是「立院王陽明」，不過這次出來參選，因為購買煎餃讓店家爆紅後，瞬間變成「美食部落客」，往後只要張以理推薦什麼在地店家，都會帶來超夯生意，有趣的是，在議員候選人號次抽籤現場時，，也讓他的聲量更上一層樓，現在每次他只要站在路口拜票，還會有民眾上前問他「煎餃店地址」，甚至有老顧客還氣說張以理介紹害他們吃不到煎餃，實在很搞笑。