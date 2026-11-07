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▲高雄市政府勞工局舉辦薪動高雄職得幸福大型徵才活動，吸引許多求職民眾到場應徵。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局舉辦薪動高雄職得幸福大型徵才活動，吸引許多求職民眾到場應徵。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局舉辦薪動高雄職得幸福大型徵才活動，現場設有就業諮詢專區，由專人依民眾的年齡、待業情形及求職需求，提供個別評估，並說明適用措施、申請條件與辦理程序。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局於今(7)日，在高雄市龍華國中活動中心，舉辦薪動高雄、職得幸福中大型現場徵才活動，有36家企業，提供逾千個工作機會，勞工局局長江健興也到場鼓勵求職者，善用政府各項服務與獎勵資源，於面試時展現自我的優勢，成功尋找並開創適合自己的職涯，經統計此次徵才活動，總投遞履歷達496人次，初步媒合率為48%。高雄市政府勞工局局長江健興表示，參與此次徵才活動的企業包，鴻海、國巨、華騰國際、飛傲科技、立基先進材料、長興材料、長華科技、華泰電子、慶達科技、碳佐麻里、這一鍋餐飲、鼎王餐飲、義享時尚廣場、Gap服飾、水京棧國際酒店、然一酒店及御盟國際驛館等，職缺涵蓋科技製造、批發零售及餐飲旅宿等產業，提供不同專長與工作經驗的民眾多元選擇。江健興說，另為協助各就業族群掌握適合的支持資源，現場亦設置「青年職得好評」、「五五就業獎勵」及「婦女再就業獎勵」等就業諮詢專區，由專人依民眾的年齡、待業情形及求職需求，提供個別評估，並說明適用措施、申請條件與辦理程序，且以「尋寶藏」與「職涯開方所」串聯企業職缺與職涯探索，積極協助青年、(中)高齡者、二度就業婦女及有就業需求的民眾，瞭解自我優與政府資源順利投入職場。江健興指出，勞工局舉辦聯合徵才活動，以促進企業與求職者媒合，並透過各項就業獎勵措施，提高民眾就業意願，協助不同族群順利投入職場，同時滿足企業用人需求，達成勞資雙贏，該局未來將持續推動各項徵才活動及就業服務措施，提供民眾更多元的就業機會。