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綜藝大姐藍心湄近日跟綠營雙北市長候選人沈伯洋、蘇巧慧提議，可以考慮將敬老卡改名為「至尊卡」或「尊榮卡」，有網友就指出藍心湄盛傳是全台灣第一個擁有美國運通百夫長卡（俗稱黑卡）的人，笑說也難怪她會對卡片的名稱如此有心得，引發大批網友熱烈討論。一名網友在社群平台發文：「據說藍心湄是全台第一個有黑卡的人，難怪她對卡片特別有心得。」該篇貼文發布不到1天，吸引超過4000人按讚、累計25.7萬次瀏覽，網友紛紛表示「她本身就是豪門，她的名言」、「以前藝人資源多」、「如果豬哥亮不賭，搞不好他也有」，不過也有人認為商人比藝人富有，藍心湄應該只是藝人中的第一人。據了解，美國運通於1999年推出頂級邀請制黑卡，該卡主打「只要合法，什麼願望都能幫你實現」的極致個人秘書服務，例如代購極限限量品或緊急醫療救援，傳聞在台灣需要年收入新台幣4000萬元以上、身家達5億元，且在美國運通簽帳卡年刷卡額達750萬至上千萬元，才有可能觸發系統邀請。此外，由於黑卡發卡對象極其私密且不對外公開名單，官方從未證實過誰是真正的「全台第一黑卡擁有者」，而藍心湄耕耘演藝圈約42年，影視歌三棲，除了在本業打滾多年賺進優渥的收入，斜槓的餐飲副業是藝界少數賺錢的案例，盛傳她擁有至少15億元身價，因此坊間長年便流傳其為全台擁有第一張黑卡的民眾，但消息從未經本人證實。