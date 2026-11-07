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▲現場售票處已被大批等候購票與進場的球迷圍住，算得上是大排長龍。（圖／記者陳昱慈攝）

臺北台新戰神今（7）日於主場臺北和平籃球館迎來本季主場開幕戰，現場湧入5486名球迷到場力挺。雖然有頂級球星林庭謙加盟的強大號召力，且開賽前2個半小時售票處便大排長龍，但相較於去年開幕戰的5500人滿場紀錄，今年票房還是有點落差。為了迎接這場重要的主場開幕戰，戰神球團特別用心準備了限量入場好禮「林庭謙主場首戰紀念卡」，賽後更有知名樂團「宇宙人」登台開唱，打造兼具運動熱血與音樂娛樂的豐富主場體驗，因此原本以為戰神的開幕戰有機會再度滿場。球團賽後公布官方入場人數為5486人，相較於去年開幕戰5500人的滿場還是稍嫌可惜。去年開幕戰之所以能締造5500人滿場紀錄，或許與當時對手為主場同樣位於北部的「新北國王」有關，球迷地理距離較近；而本次交手的夢想家球迷多集中於中部，但在林庭謙加盟效益發酵下，依然開出接近滿場的票房。值得一提的是，今天雖然沒有滿場，但記者在開賽前約2個半小時抵達現場時，就看見和平籃球館現場售票處已被大批等候購票與進場的球迷圍住，算得上是大排長龍。在幾乎快滿場的加油聲中，戰神全隊也不負眾望打出一場好比賽。面對衛冕軍夢想家的挑戰，戰神當家球星林庭謙攻下18分，本土長人陳冠全也有近兩個賽季新高的11分入帳。戰神從比賽開局便一路掌握主導權，雖然末節一度遭受夢想家強烈反撲逼近，終場仍以103：90成功擊退夢想家，在主場球迷面前收下亮眼的「圖齊時代首勝」。