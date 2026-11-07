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▲台中市議員候選人劉芩妤，在逢甲夜市黃金路口高掛「台中不需要洋流」巨型電子看板。（圖／劉芩妤提供，2026.11.07）

逢甲商圈發「反洋流」貼紙！ 劉芩妤籲拒絕造神

民進黨台北市長候選人沈伯洋今（7）日啟動「台北大洋流─內湖南港車掃」，熱情支持者擠爆街頭，「洋流」旋風更外溢至全台多個縣市，台中卻出現逆風反彈！民眾黨「小草女神」、西屯區市議員候選人劉芩妤，在逢甲夜市黃金路口高掛「台中不需要洋流」巨型電子看板，同時號召全台候選人共同響應，要求選戰回歸政策實質競爭，讓政治重回人民手中。隨著沈伯洋選戰聲勢高漲，全台綠營各地競總與街頭陸續掛出象徵串聯的「洋流」看板，光是在台中，除了市長候選人何欣純宣布20日左右沈伯洋將二訪台中，明天西屯區市議員林祈烽成立競選總部，將發送「戒慎恐懼飄帶」與超大版洋流便條紙。對此，劉芩妤認為，地方公職人員選舉的核心應是城市發展願景與民生政策辯論，不能淪為個別政治明星的人氣秀場或偶像崇拜狂潮。為表達基層心聲，她在逢甲商圈路口點亮反諷看板，公開呼籲全台灣有志之士與她站在一起，共同杜絕盲目追隨的「洋流文化」。劉芩妤強調，「台中不是台北，台中根本不需要洋流！」台中市民迫切需要的是實質的城市轉型升級、便捷通暢的交通路網，以及安心妥善的銀髮幼托友善環境。她澄清自己並不反對正常的跨縣市政治交流與議題連線，但反對將攸關市民福祉的嚴肅地方選舉，扭曲包裝成政治人物的「大型粉絲見面會」，更反對以意識形態與造神狂熱取代務實的公共政策對話。正當沈伯洋在台北內湖、南港展開浩蕩車掃之際，劉芩妤今晚6時在逢甲夜市街頭發送「台中不需要洋流」特製貼紙，走入人群與市民面對面，邀請大家共同思辨，什麼樣的選舉文化才是地方真正需要的？並號召民眾攜手加入這場「反造神式選舉」行動。