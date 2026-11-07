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▲ 市長陳其邁讚許張博洋「頭腦好、反應快」，一點都不輸台北的沈伯洋。（圖／市議員張博洋提供）

▲賴瑞隆授予張博洋戰旗，與現場支持者共同高喊：「三民隆總洋，高雄向前行！」展現市長、議員團結拚過半的決心。（圖／市議員張博洋提供）

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆與三民區市議員張博洋今（7）日舉行「三民隆總洋－賴瑞隆與張博洋聯合競選總部成立大會」，集結地方支持力量，正式啟動選戰最後階段衝刺。市長陳其邁讚許張博洋「頭腦好、反應快」，一點都不輸台北的沈伯洋並表示，張博洋跟沈伯洋一樣，都是「溫暖的洋流」。「三民隆總洋－賴瑞隆與張博洋聯合競選總部成立大會」包括市長陳其邁、立法委員李昆澤、邱議瑩、許智傑，以及高雄市議長康裕成、三民區市議員何權峰、鄭孟洳等人到場力挺，展現團結拚勝選的決心。李昆澤現表示，高雄市需要一個能在議會站在第一線為高雄人支持優秀政策，把關預算的議員，就像籃球比賽一樣，高雄市議會的先發五虎將裡面一定有張博洋；邱議瑩呼籲雖然張博洋不屬於民進黨黨籍，但一定要讓張博洋當選，讓張博洋繼續在高雄市、在民進黨這個大家庭裡繼續努力打拚；許智傑則比喻台北有沈伯洋，高雄有張博洋，一樣是「ㄅㄛˊㄧㄤˊ」，拜託市民朋友讓高雄洋流可以更大、更有力！陳其邁表示，張博洋跟沈伯洋一樣，都是「溫暖的洋流」。自上任市長後，時間過得非常快，從博愛陸橋、高雄車站到鐵路地下化綠園道，高雄的城市建設正一步一步緊密推進。陳特別肯定張博洋在議會對於高雄輕軌建設的關注。他表示輕軌是三民區重要的交通建設，過去曾經一度不被看好甚至停工，但如今路網逐步成形，搭乘人數也持續創下新高，已成為市民日常生活的重要交通工具。陳其邁強調，正確的政策需要有人延續，市府的建設成果也需要有人在議會嚴格監督預算、替市民把關，並讚許張博洋「頭腦好、反應快」，一點都不輸台北的沈伯洋，尤其面對台灣本土立場，更是從來不退讓，呼籲三民區市民，11月28日一定要支持賴瑞隆、張博洋，「5566」連線進入市府與議會帶領高雄持續向前。賴瑞隆則表示，六年前，如果沒有張博洋與當時勇敢站出來的高雄人共同努力，就不會有今天高雄的轉變。無論是關心三民、高雄，甚至台灣整體發展，張博洋始終都站在第一線，四年來也持續以認真的態度投入議會問政，獲得外界肯定。賴瑞隆指出，這次高雄市議會要拚過半，張博洋是三民區關鍵的一席，呼籲三民市民朋友一定要把張博洋送進議會，讓好的政策與建設能夠持續延續。他強調，高雄要繼續向前，下個黃金十年更要選對的人，不只要有好的市長，更需要優質的議員在議會執行政策、監督預算，兩者缺一不可。賴瑞隆授予張博洋戰旗，與現場支持者共同高喊：「三民隆總洋，高雄向前行！」展現市長、議員團結拚過半的決心。