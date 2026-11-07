我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬維克中槍倒地後，警察仍然如臨大敵，第一時間不是急救而是要給他上銬。（圖／翻攝自Stritmatter Law）

父親痛心疾首「求助電話竟差點要了兒子的命」

警方辯稱「符合正當防衛」

美國奧勒岡州發生一起具爭議的警察涉嫌執法過當案件。一名21歲大學生馬維克（Maverick Lyon）在家中遭到吸毒後神智不清的哥哥達科塔（Dakota）持刀挾持，父親透過家中監視器看到畫面後打電話報警，結果趕赴現場的警察卻對著馬維克開了至少5槍，讓他身受重傷。馬維克本週正式向法院提告，控訴警方執法過當且疏忽大意，案發當天現場畫面曝光後，也再度引發熱議。綜合外媒報導，這起事件發生於今年1月6日。馬維克當時與哥哥達科塔待在家中，由於達科塔吸毒後情緒失控，在屋內持刀將馬維克挾持，並大喊著要殺他。兩人父親打電話回家沒人接，透過家中監視器畫面驚見哥哥持刀威脅弟弟，急忙報警求助。與達科塔對峙期間，馬維克為了自衛也抓起一把刀。獲報趕到的員警將房屋包圍，馬維克透過窗戶看到警察來了，還用口型說「救我」向警方無聲求救。警方接著下令要求屋內兩人出來，馬維克一聽警方指示率先衝出，並在打開門後就扔下刀子，結果警方卻朝他連開至少5槍。更誇張的是，警方在射擊後並未第一時間給予急救，反而對著倒在血泊中的馬維克大吼，還要他翻身接受逮捕並戴上手銬。警方槍擊導致馬維克身受重傷，在醫院住院治療長達4週。律師指出，醫師不得不切除他的右肺下葉、脾臟與盲腸，並對其消化系統進行了大範圍的重建手術。馬維克的父母透過聲明痛心表示，「我一直以為撥打911是為了尋求警察幫助，萬萬沒想到那通電話竟讓我差點失去兒子。我們家經歷了任何家庭都不該承受的痛苦，我那天叫警察是為了保護馬維克，結果我找來求助的人，卻差點奪走他的生命」。法庭訴狀進一步揭露，在案件發生前，馬維克的父母就曾向當地的觀護官求助，稱長子達科塔因吸毒對家人做出危險行為，當地政府有派官員前往探訪，但當時並未決定將達科塔拘留，結果釀成了之後更嚴重的挾持驚魂。而且在報案當下，馬維克的父親其實有向警方描述了兩人的穿著，指出達科塔打赤膊沒有穿上衣只穿著睡褲，但現場員警看到穿著上衣的馬維克衝出來時，仍然激動不已立即開槍。達科塔事後因此案被判處6年有期徒刑。達科塔在庭上坦承犯行，其辯護律師表示，達科塔極度自責，恨不得當時子彈是打在他自己身上，而非弟弟體內。事件發生後，當地警察局曾發表聲明，聲稱警員是在處理家庭糾紛事件中遇到持刀人員，兩名警員開槍擊中「持刀者」，並稱警員在醫護人員趕到前已「立即實施了急救」。當地檢察官喬斯林（Ryan S. Joslin）此前亦裁定警方的開槍行為屬於「正當防衛」，符合規定。喬斯林表示，調查顯示警員是在「客觀合理地認為必須保護自己或同僚生命」的情況下開槍，並強調警員在事發當下僅有幾分之一秒的時間做出決定。雖然，喬斯林也承認本案是一樁「悲劇」。馬維克的父母強調完全支持兒子的提告決定，「我們無法改變那天發生的事，但我們要答案、要追究責任，並推動變革，防止另一個家庭遭受相同的痛苦」。