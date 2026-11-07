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▲當林庭謙負責牽動防線，馬力便能利用掩護與空間尋找出手機會，兩人的搭配也讓圖齊有更多戰術選擇。（圖／TPBL提供）

▲戰神老大哥陳冠全賽後也說林庭謙的加入，對他而言確實有帶來正面的影響。（圖／TPBL提供）

臺北台新戰神今（7）日在和平籃球館迎來主場開幕戰，面對上季總冠軍福爾摩沙夢想家，最終以103：90拿下勝利，也讓新任總教練圖齊收下執教TPBL的首場勝利。從圖齊開局的大膽調度，到當家球星林庭謙在次節的「一波流」接管，這場比賽完全拆解了戰神本季的戰術核心與球風走向。林庭謙首節尚未得分，戰神進攻也一度陷入停滯，但第二節隨著後場配置調整，讓丁聖儒承擔更多控球任務，林庭謙開始有更多空間發揮進攻威脅，單節攻下13分，靠著外線投射與切入連續撕開夢想家防線。這也凸顯林庭謙與一般持球型後衛的不同之處，他不需要每一波進攻都從自己手中發動，即使透過無球跑動、繞掩護尋找接球機會，依然能夠快速完成出手；當防守者選擇貼身追防，他又有能力利用第一步突破，或透過傳球替隊友創造機會。尤其林庭謙具備本土後衛少見的身材條件，面對較矮小的防守者時，還能利用錯位優勢往禁區攻擊，讓對手難以只靠單一防守策略限制他。這正是圖齊可以進一步發揮的地方。過去戰神在進攻端幾乎都依靠個別球員創造機會，如今林庭謙的加入，讓教練團有機會透過掩護、空切與錯位安排，讓整體進攻變得更有層次。當林庭謙吸引防守注意力，其他球員便能獲得更好的空間，而圖齊也不必讓他長時間持球、承擔所有進攻責任。比賽中戰神多次利用擋拆製造防守輪轉，甚至在部分時段擺出丁聖儒、林庭謙、雷蒙恩、麥基與馬力的「一大四小」組合，就是希望透過速度、投射與機動性，讓對手無法輕易守住每個進攻點。其中，馬力的功能尤其重要。他不只是傳統站在禁區等待餵球的長人，也能拉到外圍投射，並在擋拆後依照防守選擇往內切入或外拆，讓戰神在小球陣容中仍保有一定的高度與籃板能力。當林庭謙負責牽動防線，馬力便能利用掩護與空間尋找出手機會，兩人的搭配也讓圖齊有更多戰術選擇。當然，圖齊的小球實驗仍有需要觀察之處。戰神若長時間採取偏矮的陣容，禁區防守與籃板保護勢必面臨考驗，遇上具備高度優勢、擅長低位進攻的對手時，也不可能每次都靠速度彌補身材差距。不過，這場比賽戰神透過積極卡位、爭搶進攻籃板與團隊協防，成功降低禁區高度不足帶來的影響，團隊籃板數只輸夢想家1個。反觀夢想家外線32投僅7中，進攻節奏又受到失誤干擾，始終沒能有效懲罰戰神的防守配置。圖齊敢於在比賽中嘗試不同組合，某種程度也說明他希望球隊具備更多應變能力，而不是只依賴固定的先發陣容。林庭謙的加入，讓戰神多了一名能夠在關鍵時刻接管比賽的球員。從無球跑動、快速投射，到利用身材優勢攻擊錯位，林庭謙能夠在不同位置發揮作用，也讓其他隊友有更多參與進攻的機會。這場比賽陳冠全從板凳出發攻下11分，包含兩記三分球，便是戰神不再只靠單一核心輸出或是期待今天誰能爆發的另一個例子。戰神老大哥陳冠全賽後也說林庭謙的加入，對他而言確實有帶來正面的影響，「他（林庭謙）希望可以把大家都串連在一起。就算大個子在外面，他也不會想說不給他球出手。他在場上就是看到誰有機會就會把球送到那個人手上，還會鼓勵大家多出手要有信心。」對圖齊而言，首場主場勝利固然是好的開始。至少從擊敗衛冕軍的首戰來看，林庭謙與圖齊已經讓外界看見戰神不同以往的可能性，而這套以機動性、空間和多點進攻為核心的籃球，或許是戰神在新賽季最值得期待的原因。