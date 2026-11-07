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立冬後「5星座」財運爆棚！天蠍座事業突破奪冠

第五名：雙子座

第四名：處女座

▲處女座有機會靠帳務整理、成本改善爭取獎金。（示意圖／Pexels）

第三名：射手座

第二名：金牛座

第一名：天蠍座

▲立冬後天蠍座可能因工作表現獲得合作與報酬機會。（示意圖，非當事人／取自Pexels）

今（7）日迎來立冬節氣，距離年底也越來越近，命理專家小孟塔羅雲蔚老師表示，立冬後有5大財運旺星座，其中天蠍座排名第一，事業成果有望轉化為新客戶、專案及年度合約；金牛座過去累積的工作與投資可能逐步收成，適合檢視資產配置。射手座可透過出差及跨區合作拓展收入，處女座有機會靠帳務整理、成本改善爭取獎金，雙子座則能運用溝通與人脈增加佣金、業績收入。雙子座近期財運與溝通能力息息相關，透過客戶洽談、同業交流及朋友牽線，有機會促成合作、增加佣金與業績獎金。業務、行銷及公關工作者可多把握年底結案機會，讓人脈轉化為實際收入。處女座的財運藏在細節裡，重新整理帳務、發票及收據，可能找出遺漏的補助或收入；在職場上若能協助公司節省成本、改善流程，也有機會爭取績效獎金。經營副業者則可從產品品質與包裝著手，提高老客戶回購率。射手座想拓展收入，關鍵在於主動走出原本的工作圈。出差、跨部門支援、外縣市合作及海外市場都值得留意，積極爭取新任務，有機會接觸潛在客戶，帶來合作收入、津貼或分紅。金牛座偏向穩健型財運，過去投入的工作、投資及副業可能陸續展現成果。立冬後適合重新檢視保單、基金與資產配置，依照自身風險承受能力調整規劃，不宜因短期行情看好就貿然加碼。天蠍座近期容易受到主管及合作夥伴關注，先前籌備的計畫有機會獲得肯定，進一步帶來新客戶、大型專案或年度合約。若工作成果已具體展現，不妨把握年底考核及合約協商時機，主動爭取合理待遇與報酬。