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▲蔡家蓁新歌〈䖙〉撞上台股大跌，歌曲正好以「躺平」為主題，讓她笑稱快被股票逼得流落街頭。（圖／山嵐文創）

台股近日遭遇史詩級重挫，台語歌手蔡家蓁表示，這幾年辛苦累積的積蓄投入股市，短短3天就估計損失超過200萬元，苦笑說不敢計算損失，還自我安慰「還沒賣都不算賠」，巧合的是，全新創作單曲〈䖙〉正好以「躺平」為主題，讓她笑稱快被股票逼得流落街頭，只好趁著宣傳新歌在台北四處找地方躺。談到近期股市表現，蔡家蓁坦言，自己近年努力工作、辛苦攢下的積蓄也有不少投入股票市場，沒想到，最近市場連續下跌，光是短短3天就蒸發超過200萬元，面對這筆驚人的帳面損失，她無奈笑說：「我自己目前不敢去算了，但還沒賣都不算賠。」雖然嘴上保持樂觀，蔡家蓁卻也忍不住拿自己的投資慘況與新歌〈䖙〉（音同ㄊㄧ，台語讀作The，意指身體半躺臥、小憩、躺著休息或耍廢）連結，直呼歌曲心境根本就是現實生活寫照，甚至開玩笑表示，自己可能真的要開始尋找街頭可以躺平的地方。為了實踐歌曲所傳達的生活態度，蔡家蓁目前已經走訪華山、善導寺捷運站、公園及田野等地，接下來還計畫前進信義區、西門町等熱鬧商圈快閃，走到哪裡就躺到哪裡，讓路過民眾都能感受到歌曲的趣味與精神，從街頭到戶外空間，她用這種不按牌理出牌的方式，邀請大家暫時放下生活壓力。蔡家蓁去年告別前東家，以獨立歌手身分重新出發，自稱是最資深的新台語獨立女歌手，預計12月底推出全新台語專輯《慶祭》，這張作品以「人生，就是哭著中槍，笑著慶祝」為主題，從自身生活經驗出發，將平時不容易坦然說出口的情緒與人生故事寫進歌曲，也嘗試把內心的黑暗面轉化成療癒人心的創作，展現台語流行音樂更多元的可能性。