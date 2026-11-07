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▲澎湖縣政府教育處與予能國際共同推動牛津英語考試公益計畫，並於澎湖縣教育網路中心舉行官方考場啟用儀式。（圖／翻攝畫面）

為提升澎湖學子的國際英語溝通能力，打造與國際接軌的數位檢定環境，澎湖縣政府教育處與予能國際7日簽署為期2年的合作備忘錄（MOU），共同推動牛津英語考試（Oxford Test of English，OTE）公益計畫，並於澎湖縣教育網路中心舉行官方考場啟用儀式，由代理縣長林皆興出席見證。今年共有40名澎湖縣國中學生獲得免費檢定名額，讓學生不必跨海赴台，即可參與國際英語能力檢測。代理縣長林皆興表示，在縣長陳光復推動下，縣府持續打造國際友善的觀光與教育環境，積極建構雙語校園，縮短城鄉及離島教育落差。此次導入全線上英語檢定制度，不僅提升學生參與檢定的便利性，也為取得國際英語證照開拓更多管道，期盼進一步建立學生的學習自信，提升未來升學與職場競爭力。處長林妍伶表示，牛津英語考試採全程線上方式進行，能突破地理與交通限制，讓澎湖學生無須跨海即可參加國際英語檢定。此次公益方案原規劃提供30名學生受惠，因報名反應熱烈，報名人數超出原定名額兩倍以上，展現地方學生對英語學習與國際認證的需求，經爭取後擴增至40名。予能國際董事長陳信雄表示，牛津英語考試的成績採認範圍涵蓋四大洲國家，包括英國、美國、法國、德國、澳洲，以及泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、越南等東南亞國家。在海外升學方面，他表示，牛津英語考試亦獲牛津大學、帝國理工學院、倫敦大學學院、愛丁堡大學、倫敦國王學院及慕尼黑大學等世界前百大的頂尖學府高度認可。予能國際總經理戴維志指出，牛津英語考場正式落地澎湖，象徵國際英語教育資源向離島延伸的重要里程碑。透過在地化國際認證機制，學生無須跨海即可參與國際英語檢定，不僅有效縮短城鄉教育資源落差，也展現縣府推動教育平權與國際教育的決心。「牛津英語考試」以及其相關校際合作推廣計畫將由予能國際有限公司主辦，宇能外語文教機構協辦。更多關於牛津英語考試相關訊息，請洽予能國際有限公司官方網站。