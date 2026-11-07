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泰國曼谷知名百貨暹羅百麗宮（Siam Paragon）6日晚間傳出墜樓意外，一名約40歲的台灣籍男子從2樓與3樓之間的手扶梯附近，墜落至地下1樓，送醫後傷重不治。泰國警方目前正調閱監視器釐清原因，意外失足或自身行為兩種可能都還在調查。事實上，近年已有多名台灣人在泰國發生死亡事件，從車禍遭拒收、槍殺棄屍到酒吧鬥毆，每一起都曾引發關注。據泰國《暹羅日報》與《Matichon》報導，事發時間為當地時間6日晚間7點左右。商場保全表示，聽到像是大型物品墜落的巨響，趕往查看才發現男子從手扶梯區域摔落。保全隨即呼叫救援，並將他送往警察醫院，但仍回天乏術。警方在死者身上找到一支手機，以及一本據信屬於他女兒的護照。巴吞旺警察局目前已訪談證人與保全，並調閱商場監視器，遺體也將解剖確認死因。泰國警方已透過駐泰國台北經濟文化辦事處尋找家屬，商場方面則表示，將與救難單位開會，檢討當時的協調與急救流程。2023年12月8日凌晨約2點，一名跟團赴泰的陳姓台灣旅客，在曼谷帕塔納幹路（Pattanakarn Road）遭酒駕司機撞擊，肇事者當場逃逸。救難人員將他送往約500公尺外的私立醫院，院方卻疑似因為他是外國人而拒收，只好改送約10公里外的公立醫院，陳男在途中不幸身亡。事件曝光後引發軒然大波，51歲的肇事司機遭警方逮捕。泰國衛生部長下令徹查，強調「醫院不能拒絕急診病患」，違者最高可處2年徒刑或4萬泰銖罰款。台灣外交部也要求駐泰代表處了解案情，並呼籲泰國政府改善外國人的醫療救護制度。2024年2月25日凌晨，一名台灣籍男子疑似在曼谷近郊北欖府（Samut Prakan）的一處民宅遭槍殺，遺體被丟棄在素萬那普機場附近一間停業的餐廳。據泰國公共電視（Thai PBS）報導，鄰居指出，當天凌晨先後有一名女子與死者進入屋內，隨後又有兩名男子拖著行李箱抵達，屋內有人以中文交談，約凌晨3點傳出槍響。警方在屋內查獲約500公克K他命，並發現有人試圖銷毀證據。調查發現，死者在台灣有搶劫及槍砲案的通緝紀錄。警方鎖定至少5名嫌犯，但他們都已逃離泰國，警方也追查此案是否與日本黑道或外國犯罪集團有關。今年5月6日深夜，一名39歲台灣男子在芭達雅一間無照經營的酒吧打撞球。據報導，他當時酒醉，因找不到巧克粉而情緒失控，大聲叫喊並跳上VIP桌，惹怒店員與其他客人，雙方爆發衝突。男子遭多人圍毆至昏迷，最終傷重身亡，主要施暴者在救護車與警方抵達前已逃逸。泰國媒體一開始誤報死者為中國遊客，後來根據護照照片，才確認他是台灣人。除了台灣人，近年外國人在泰國墜樓身亡的事件也時有所聞，地點多在飯店或公寓，包括南韓男子在芭達雅飯店墜樓、中國男子在芭達雅公寓墜樓。2025年7月，普吉島與清邁也在同一段時間內，各有一名外國遊客墜樓身亡。這些案件的原因各不相同，有意外，也有至今原因不明的。而這次出事的暹羅百麗宮，也不是第一次發生死亡事件。2023年10月，一名14歲少年在商場內持槍掃射，造成包括一名中國籍遊客在內的2人死亡，當時震驚國際。這次的墜樓事件，也讓外界再度關注這座曼谷地標商場的安全管理。外交部提醒，國人出國旅遊應隨時注意自身安全，避免深夜在外逗留或飲酒過量，並遠離治安疑慮場所。若在海外遇到緊急危難，可撥打外交部「旅外國人急難救助全球免付費專線」800-0885-0885，或聯繫當地駐外館處尋求協助。