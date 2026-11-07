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高雄市長陳其邁今(7)日出席在高雄文學館舉辦的「2026打狗鳳邑文學獎」頒獎典禮，親自頒獎給每一位得主。他表示，文學獎徵選不限國籍、不限主題，充分展現高雄海不辭水、山不辭土石的開闊精神。「不斷的開花，不滅的夢，在某個小小的角落，悄悄改換了世界。」陳其邁致詞時引述已故詩人曾貴海醫師的著名詩作《冬花夜開》，他認為，每個投入文學創作或是關心自己故鄉的人都會對這句話有所共鳴與感觸，這也是為什麼文學能夠超越時間跟空間，透過文字，得以留下對生活的關懷、對生命的思考與感動。文學獎至今舉辦16屆，今年吸引1168件國內外寫手熱烈投稿，參與者年齡最年輕11歲，最年長85歲。評審團代表、醫師作家黃信恩認為，本屆有不少以高雄為主題或背景的創作，甚至是不為人知的角落，這是非常可喜的現象。他提及今年公私部門的文學獎都討論到AI會不會改變創作初衷這件事情，但寫作是極度私人的，創作者生命故事各不同，AI無法領略也無法模擬獨一無二的寫作者自己。他也恭喜得獎者找出自己的寫作路徑，因為得獎，才正是寫作的開始。文化局表示，透過文學獎等各種獎補助計畫，高雄持續為不同世代、不同階段的創作者留下書寫與交流的空間，藉此讓優秀的青年創作者被看見，深化高雄文化品牌與價值。即日起可至全台各大實體書店、網路書店購買《2026打狗鳳邑文學獎得獎作品集》，或至高雄市立圖書館各分館借閱，數位電子書同步上架「打狗鳳邑文學獎官網」，歡迎一同品味高雄的南風詩意與文學魅力。