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▲皇家加勒比集團旗下千禧號(Celebrity Millennium)郵輪航抵花蓮港，靠泊花蓮港23號碼頭。(圖／花蓮港務分公司提供)

▲皇家加勒比集團旗下千禧號(Celebrity Millennium)郵輪航抵花蓮港，靠泊花蓮港23號碼頭，國際旅客隨即下船到花蓮各景點，體驗花蓮在地風情。(圖／花蓮港務分公司提供)

▲皇家加勒比集團旗下千禧號(Celebrity Millennium)郵輪航抵花蓮港，靠泊花蓮港23號碼頭，國際旅客在花蓮港旅運大廳拍攝留念。(圖／花蓮港務分公司提供)

皇家加勒比集團旗下千禧號(Celebrity Millennium)郵輪於今(7)日清晨，搭載2200位國際旅客及千名船員，航抵花蓮港，靠泊花蓮港23號碼頭，隨即下船到花蓮各景點，體驗花蓮在地風情，為在地觀光市場注入全新活力。台灣港務公司花蓮港務分公司總經理宋益進表示，千禧號(Celebrity Millennium)郵輪隸屬於全球第二大郵輪集團─皇家加勒比集團旗下高階品牌「精緻郵輪(Celebrity Cruises)的代表性郵輪，此次搭載千位國際旅客航抵花蓮港，為花蓮港近兩年來進港最大豪華郵輪。宋益進說，千禧號(Celebrity Millennium)郵輪總噸位達90940噸，船長294.1公尺、船寬32.0公尺、吃水深度為-8.0公尺，該船主打現代豪華風格，以精緻美食與優雅藝術氛圍聞名於海內外，船上設施高雅頂級，服務品質卓越，在國際高端旅遊市場上，一向以獨特的奢華美學與極致的舒適體驗享有盛譽。宋益進指出，千禧號(Celebrity Millennium)郵輪此趟航行為期14天的跨國航程，以日本橫濱港為起始港，該郵輪自橫濱啟航後，沿途停靠日本清水、大阪、神戶、高知，在離開沖繩後，穿越宮古海峽，進入台灣的第一個停靠站就是花蓮港，繼續北上前往基隆港停靠，最終抵達終點香港。宋益進並指出，花蓮港務分公司為接待這批遠道而來的高端國際旅客，全面做足準備，以提供便捷優質的通關服務，花蓮縣政府也在現場安排熱情的原住民舞迎賓表演與旅遊諮詢服務，以讓國際旅客一踏上花蓮土地，就能感受到台灣人最在地、最溫馨的待客之道，未來花蓮港將持續優化港埠設施，並積極向各國際郵輪品牌行銷花蓮，期吸引更多郵輪選擇花蓮作為靠泊首選，讓國際旅人親近花蓮的大山大海。