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▲中信兄弟今日舉辦年度感謝祭，攜手知名能量飲料Red Bull挑戰「最多人同時開啟飲料罐」世界紀錄。（圖／中信兄弟提供,2026.11.7）

中華職棒中信兄弟今（7）日在大本營台中洲際棒球場舉辦年度球迷感謝祭，共湧入破萬名象迷入場，球員也加入趣味對抗賽，與球迷同樂闖關。兄弟主帥平野惠一、投手教練王建民更是大秀舞技，讓選手、球迷拍手叫好。此外，現場球迷今日也與知名能量飲料共同挑戰「最多人同時開啟飲料罐」世界紀錄，為今年的球迷感謝祭留下難忘的一刻。兄弟今年在台灣大賽以2勝4敗不敵味全龍，未能達成「奪還」目標。今日全隊在洲際主場舉辦一年一度的球迷感謝祭，總教練平野惠一率領一、二軍選手、教練參與，連正在備戰亞冠賽的張士綸、張仁瑋以及林吳晉瑋都現身，日前宣告FA的隊長王威晨出席簽名會時，更有球迷高喊「留下來」。有別於平常作戰的嚴肅氛圍，兄弟選手今日與球迷一同參加趣味對抗賽，平野惠一更是大秀舞技，直接上演地板動作，逗得現場球迷、球員哄堂大笑。看到主帥秀舞技，張仁瑋笑說，「就諧星啊！很像日本的藝人。」曾頌恩還補刀，「啦啦隊都很高，看到他（平野）很像大姊姊在帶小朋友跳舞。」投手教練王建民則為了團隊加分，與余文彬一起站上舞台跳舞，驚豔全場球迷。兄弟球迷感謝祭今年持續採免費進場，不少球迷一早就到入口處卡位，據兄弟球團統計，今日共湧入破萬名球迷入場共襄盛舉。此外，知名能量飲料Red Bull也攜手現場象迷，共同挑戰「最多人同時開啟飲料罐」世界紀錄。該紀錄先前由美國於2026年7月以2842人創下，此次根據現場估計，參與人數已超越原紀錄。