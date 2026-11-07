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日本女團AKB48前成員小嶋陽菜畢業後全心投入商界，個人生活和服飾品牌經營得有聲有色，今年38歲的她，今（7）日宣布重大喜訊，透露自己已經登記結婚，且順利迎來第一胎孩子，母子均安，但並沒有公開另一半的身分。小嶋陽菜在粉專發布聲明：「非常抱歉因個人私事佔用公共資源，這次要向大家報告，我的第一個孩子出生了！由於希望能順利生產後再向大家報告，因此選在這個時間點向大家說明。托大家的福，目前母子均安，過著平穩的日子。」接著，小嶋陽菜又公布另一則喜訊，「同時，也向大家報告我們已經登記結婚了」，她感性地說：「一直以來溫暖支持我的粉絲們、相關工作人員，以及總是和我一起努力的公司夥伴們，讓我再次深刻體會到正是因為有許多人的支持，才有了現在的我。未來我會比以往更加真誠地對待工作、精益求精。今後也請大家多多指教。」小嶋陽菜2005年以偶像團體AKB48第一期生身分出道，曾經和前田敦子、大島優子等人並列為全盛時期的「初代神7」（核心七大人氣成員之一），粉絲常暱稱她為「娘娘」，她於2017年正式從AKB48畢業。此後，小嶋陽菜全力投入時尚與商界，於2018年創立生活風格與服飾品牌「Her lip to」，並擔任營運公司代表董事兼首席創意長，近年更跨足美容與內衣副線，成功由偶像轉型為女強人。