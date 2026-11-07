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▲賴瑞隆提出包括推動白埔產業園區半導體封圖測中心、成立產業升級基金，助傳產升級、強化農漁冷鏈物流；加速捷運延伸線、紫線、藍線、青線及重大道路建設；並將敬老卡提高至每年1萬5千點、生育津貼增加至5萬元等三大保證。（圖／翻攝畫面）

▲ 總統賴清德也肯定賴瑞隆具備十年市府、十年國會歷練，有能力接棒陳其邁，帶領高雄更上一層樓。（圖／翻攝畫面）

▲ 活動中，群眾將四面巨型布條拉開，串起「北高隆洋」長型字樣，壯觀的空拍畫面將氣氛推向高潮。支持者也自發製作應援小物，展現北高雄造勢史上罕見的創意與熱情。（圖／翻攝畫面）

高雄市長候選人賴瑞隆今（7）日於岡山舉辦「北高隆洋」大團結應援大會，賴瑞隆在大會中提出包括推動白埔產業園區半導體封測中心、成立產業升級基金，助傳產升級、強化農漁冷鏈物流；加速捷運延伸線、紫線、藍線、青線及重大道路建設；並將敬老卡提高至每年1萬5千點、生育津貼增加至5萬元，讓產業發展與市民幸福同步前進等三大保證。今天的「北高隆洋」大團結應援大會包括總統賴清德、總統府秘書長潘孟安、內政部長劉世芳、市長陳其邁、議長康裕成、立委吳思瑤及高雄隊立委、議員及候選人齊聚力挺，台北市長候選人沈伯洋更透過影片跨城打氣，展現中央地方、南北雙城的團結氣勢。活動由金鐘歌王楊烈熱情開唱揭開序幕，金曲歌后吳蓓雅也登台獻唱，更將《台北順起來》改編為《高雄作伙來》。與賴瑞隆是國小、高中同學的立委吳思瑤，更首次秀出兩人的國小畢業照，青澀可愛的模樣引發歡呼。影片中的沈伯洋則首次以全台語發表短講，他笑說想請賴瑞隆帶他到岡山吃羊肉、沾豆瓣醬，並向高雄鄉親問候。他更強調，「兄弟若同心，黑土變黃金」，期盼未來北高攜手共好。賴清德強調，南台灣科技廊帶歷經十年布局，已走到「最後一哩路」，將全力支持賴瑞隆推動傳產升級、北高雄捷運串聯及半導體與智慧科技廊道，讓鄉親在家鄉就有好工作、好收入。他也肯定賴瑞隆具備十年市府、十年國會歷練，有能力接棒陳其邁，帶領高雄更上一層樓。潘孟安強調，台灣實力已被世界看見，「南方崛起、邁向國際」是大南方的共同願景，賴瑞隆將是下一個黃金十年的領航者。劉世芳則回顧過往在市府的合作經驗，肯定其執行力；此外，邱議瑩、邱志偉、林岱樺、李昆澤、許智傑、黃捷、李柏毅也輪番上台力挺。陳其邁則肯定賴瑞隆在中央捍衛高雄預算，是市府推動建設的長期靠山，籲支持他帶領高雄繼續向前；康裕成則呼籲「市長勝選、議會過半」，攜手延續城市進步。賴瑞隆表示，北高雄從螺絲等傳產到農漁產業，孕育無數讓世界看見台灣的「隱形冠軍」，自己也是一步一腳印、認真做事的隱形冠軍。面對選戰倒數，他會繼續堅守初心，以快樂、正面的態度爭取更多認同，也懇託支持者協助拉票，並呼籲市民11月28日一定要出門投票，讓市長接棒、議會過半。他最後以岡山螺絲精神勉勵大家：「一粒螺絲仔，雖然細細粒，卻能撐起全世界；咱高雄人，雖然默默打拚，咱若團結，一定做伙拚出尚讚的未來！」這次活動由李柏毅、黃貞瑜擔任主持人，蔡秉璁、陳琳潔為助理主持人，整場亮點不斷，來賓介紹字卡特別選用獨家私藏照片，增添驚喜。活動中，群眾將四面巨型布條拉開，串起「北高隆洋」長型字樣，壯觀的空拍畫面將氣氛推向高潮。許多年輕支持者也自發製作應援小物，展現北高雄造勢史上罕見的創意與熱情，更凝聚眾人攜手打造城市繁榮新未來的決心。