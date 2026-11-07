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▲沈伯洋獻花給已宣布不競選連任的議員李建昌。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.11.07）

▲徐國勇登台開講。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.11.07）

▲沈伯洋與李洋進行對談。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.11.07）

▲ 沈伯洋展開大洋流車掃。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.11.07）

▲沈伯洋晚間在大湖公園開講。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.11.07）

民進黨台北市長候選人沈伯洋今（7）日下午前進內湖南港車掃，晚間率領議員小雞赴大湖公園市政開講，首次替候選人助選的奧運金牌、運動部長李洋在登台時，與沈伯洋進行肥皂箱對談。沈伯洋詢問李洋運動完的SOP，李洋回應，先換衣服、拉筋、洗澡，他認為洗澡很重要，讓疲憊感洗掉，沈則附和，這是運動驛站很重要的地方。沈伯洋下午4時30分在選區議員何孟樺、王孝維、李建昌、議員候選人高嘉瑜、林家豪、陳又新以及李洋陪同下，赴內湖、南港車掃，本次車掃從樂活公園出發，車隊於晚間近7時50分「靠港」抵達大湖公園，主持人吳崢晚間8時宣布，現場已超過萬人共襄盛舉。沈伯洋登台後，一一介紹議員候選人，並替候選人授旗、繫上「洋流領巾」。已宣布不競選連任的議員李建昌，此次擔任沈伯洋競選副總幹事，他在登台時也跟選民致謝，並高喊「我的畢業典禮，也是蔣萬安的畢業典禮」，讓現場民眾嗨翻，沈伯洋則獻上花束致謝。「我們要贏，一定會贏！」民進黨秘書長徐國勇說，現在選情膠著，「差你一票」，他是總督導，負責全國選舉，要感謝小水滴，讓洋流匯聚，希望讓全台灣都贏，因此要拜託大家拉票、票票入匭；他提到，剩下三個星期，呼籲市民讓在地四位議員「平均配票」，加上原住民議員「全壘打」，這樣沈伯洋當市長才能當的順利，否則像現在的立法院，民進黨沒有過半，通過違法違憲法案，不要讓這種事在台北市發生，「配票給民進黨候選人，幫助沈伯洋」。李洋登台後，與沈伯洋分別站上肥皂箱探討運動政策，包含運動驛站、健身小巴、阻力訓練、盤點畸零地等。沈伯洋笑稱，他們是雙洋合體，在車掃時看到許多人替部長加油，他這次提出運動政策，希望運動能更容易、更容易銜接。接著，沈伯洋詢問李洋運動完後，首先做什麼事？李洋答覆，先換衣服、拉筋、洗澡，他認為洗澡很重要，讓疲憊感洗掉，再去吃飯，這對訓練完後是很重要的環節。沈伯洋提到，這是運動驛站很重要的地方，許多跑友山友也說，運動完想做其他，如看電影、吃飯，但必須要先回家，但可能回家後打開電視後就沒出門，如何減少摩擦、讓其更順暢很重要；李洋附和說，這樣也不會造成別人困擾，沈則說，體味確實會讓人反感，因此他認為減少行政摩擦很重要。沈伯洋關切長者運動，李洋說，長者需要了解其身體狀況，因此運動部今年推出體適能檢測，讓長者了解肌力狀況，再讓體適能指導員對應，讓他們知道如何避免運動傷害，運動部希望能在穩定、穩健方式前進。沈伯洋詢問，是什麼契機讓李洋接觸到打球？李洋說，他印象深刻的是父母帶他去山上的室外羽球場，所以運動重要的是，從慢慢開始到喜歡，再慢慢到成癮，就像他可能每天跑步，雖然還沒完全喜歡上跑步，但某天會喜歡運動帶來的快感。對於盤點運動場地，沈伯洋坦言，這有一部分需要與中央合作，過往中央地方協調機制非常差，「相信我在市政府的話會變比較好」；李洋則回應，「我也相信」。