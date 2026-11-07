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▲青第六屆全國電競青年錦標賽首日總決賽於高雄捷運美麗島站「光之穹頂」舉行，青年局長林楷軒、運動發展局長侯尊堯與參賽隊伍及現場貴賓合影，為首日賽事留下紀念。（圖／高市府青年局提供）

▲《特戰英豪》晉級隊伍於總決賽舞台展開激烈交鋒，選手全力爭取冠軍榮耀，吸引現場觀眾聚焦賽事、熱情應援。（圖／高市府青年局提供）

高雄美麗島站「光之穹頂」化身頂級電競競技場！第六屆「全國電競青年錦標賽 × KAOHSIUNG ESPORTS SHOWDOWN」今（7）日迎來首日《特戰英豪》總決賽。不僅舞台上冠軍戰兩隊點燃激烈戰火，周邊更進駐VR棒球、體感足球等多元虛擬遊戲運動體驗，吸引超過5千人次，青年學子、玩家及各年齡層民眾湧入同樂。在絢麗穹頂玻璃與大螢幕聲光交織下，歷經高張力攻防，最終由「台北海大狂獵鯊」以精湛團隊默契奪得總冠軍，強勢抱回 20 萬元獎金。青年局長林楷軒表示，全國電競青年錦標賽不只是高水準的競技舞台，更是高雄青年接軌產業的實戰基地。市長陳其邁任內推動「電競人才培育計畫」至今第六年已累計逾 2000 名學子參與；今年更深入在地 6 所高中職與大專院校，不僅舉辦產業講座吸引近 300 人次交流，更有 4 位經過專業培訓的主播賽評新秀，今天直接坐上主播台擔綱總決賽轉播重任。從參賽選手、幕後技術到賽事播報，整座光之穹頂正是青年展現實力的具體成果。本屆《特戰英豪》總決賽對戰組合話題十足，由年齡僅 17 至22 歲的素人隊伍「REVOKE」對決台北海洋科技大學校隊「台北海大狂獵鯊」。「REVOKE」一路過關斬將，接連力克六都電競冠亞軍隊伍，以驚人黑馬之姿挺進決賽；而「台北海大狂獵鯊」則曾奪下 2024 年六都賽事總冠軍，本次以全新陣容迎戰。兩支強隊同場正面交鋒，選手極限拉鋸的操作與精準判斷，讓全場歡呼聲與掌聲不斷，展現台灣新生代電競選手的頂尖實力。最終，「台北海大狂獵鯊」以3：0擊敗「REVOKE」，憑藉團隊穩定發揮奪下本次特戰英豪賽事冠軍！舞台上戰況緊繃，舞台周邊同樣人氣沸騰。現場特別規劃體感與虛擬運動專區，引進《Basepara VR棒球體感電競》、《實況足球 eFootball》、《NBA 2K27》、《餓狼傳說 City of The Wolves》及《快打旋風6》等熱門項目，吸引眾多路過旅客與親子家庭駐足，民眾戴上 VR 裝備揮棒擊球、在大螢幕前捉對廝殺，直接體驗科技結合運動的競速魅力。首日舞台更迎來高潮，社群皆超過20萬人追蹤的電競實況主哈耿、湘湘、妲妲，以及尼亞 Nia 與PPDBJ 驚喜現身，與「六都電競」冠軍隊伍「NOFEAR」展開跨界明星表演賽，超人氣的電競實況主逗趣互動與神操作頻發，引爆台下粉絲陣陣歡呼。青年局指出，「全國電競青年錦標賽」自市長陳其邁任內推動至今已邁入第六屆，今年再次攜手運動發展局擴大舉辦為兩天賽事，並結合虛擬運動打造全民皆能參與的電競嘉年華。首日《特戰英豪》王者誕生後，明（8）日將由經典格鬥大作《快打旋風6》接棒，現場將展開拳拳到肉的熱血對決，歡迎市民朋友把握週末假期，搭乘捷運至美麗島站光之穹頂，親身感受電競運動的震撼張力。本屆賽事由高雄市政府指導，青年局與運動發展局共同主辦，高雄捷運、高雄銀行、中華民國電子競技運動協會、原動漫遊、樹德科技大學及正修科技大學協辦，露天市集擔任合作夥伴，並獲官方指定電競品牌「ROG 玩家共和國」及「XPG ADATA」大力支持，跨界整合產官學資源，共同打造南台灣年度電競盛事。