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美國總統川普（Donald Trump）多次暗示要徹底摧毀伊朗的地下核設施「十字鎬山」（Pickaxe Mountain），對此，伊朗當局正在提升備戰層級，不僅向核設施周邊居民發放抗輻射的碘片，還發布核災難生存指南，以準備應對可能的毀滅性打擊。美國保守派媒體人卡爾森（Tucker Carlson）本週透露白宮正在考慮對「十字鎬山」實施核打擊，白宮之後出面澄清，稱卡爾森對「總統的軍事計畫或想法一無所知」，但嚴格說起來，白宮並沒有針對「十字鎬山」會遭遇核打擊一事進行否認。根據英國《太陽報》報導，伊朗官方日前在社群媒體上發布了一支影片，指導民眾如何在核設施遇襲時求生，影片向國民傳達了三大核心指令，「進入室內、留在室內、關注最新消息」。指南中警告，一旦「十字鎬山」遭受美軍攻擊，大量的放射性土石與粉塵將被捲入大氣層中，並可能在強風吹襲下擴散至數百英里外。報告指稱，距離「十字鎬山」最近的居民在核落塵襲來前，可能僅有10到15分鐘的反應時間。一名伊朗官員在接受《泰晤士報》採訪時證實此事，「是的，我們正在發放碘片。在歷次戰爭期間，我們都會在核設施方圓2到3公里範圍內發放」。該官員還補充說，「川普已經不可信任」，認為川普真有可能發動核攻擊。深埋於地下逾300英尺的「十字鎬山」，被認為是伊朗最高層級的核子科學家關鍵工作基地。以色列官員曾向《華爾街日報》透露，伊朗已將數以千計的高濃縮鈾離心機轉移至該處的深層隧道中。華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）今年9月曾在報告中指出，「十字鎬山」深埋在花崗岩層下，即使美軍動用像是GBU-57這樣的巨型鑽地彈，也很難將其摧毀。因此如果川普真的想要摧毀「十字鎬山」，最有可能的方案就是使用戰略級核武。對此，耶魯大學的中東問題分析師阿齊茲（Arash Azizi）表示，「我認為這不太可能，儘管川普總統作風魯莽，但我相信他很清楚這麼做會帶來多麼嚴重的後果」。不過阿齊茲也補充指出，「我必須說，過去幾個月我從伊朗官員那裡聽到了相同的說法。他們確實擔心川普會跨越那條自1945年以來從未有人跨越過的紅線」。