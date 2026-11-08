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剛在季後賽衛冕失敗的洛杉磯道奇隊，在休賽季面對激烈的陣容升級戰，即將揮出冷酷的裁員大刀。根據美國體育媒體《Dodgers Way》記者柯克（Drew Koch）報導，道奇隊正積極盤點40人名單空間，儘管後援投手史都華（Brock Stewart）與卡森斯（Jake Cousins）本季皆繳出頂級壓制力，但受限於下限續約截止日（Non-Tender Deadline）逼近及陣容操作彈性不足，球團極可能選擇不予續約將兩人割愛；美媒更直言，目前道奇40人名單已登錄37人，為了騰出引進大咖自由球員（FA）與重磅交易的空間，「這37人名單中勢必還會有人被開刀！」現年34歲的史都華本季出賽28場，繳出防禦率2.70、獨立防禦率（FIP）3.81的亮眼數據；而卡森斯同樣在38局投球中繳出防禦率2.37、FIP4.06的堅強成績單。然而，對志在建立長期霸業的道奇高層而言，兩人合計約300萬美元的薪資負擔事小，但卡在40人名單中的「2個名額價值」卻遠比帳面年薪更為珍貴。柯克深入剖析指出，史都華已經沒有小聯盟下放權限，而卡森斯也僅剩最後1次，這大幅限制了球隊在賽季期間頻繁升降投手的戰術彈性。面對即將在本月下旬到來的下限續約截止日，柯克警告：「史都華與卡森斯或許有機會撐過第一輪名單精簡，但他們的處境無疑極其危險，被剔除出名單的機率相當高。」目前道奇隊40人保護名單上已登錄37名球員，雖然帳面上尚未超額，但道奇每年休賽季皆以侵略性的「大撒幣」引援聞名，若要在自由市場簽下重量級球星或保護自家潛力新秀免於規則五選秀（Rule 5 Draft），現有的3個名額根本捉襟見肘，意味著名單內隨時會掀起更大規模的血腥淘汰潮。與此同時，美國媒體《ClutchPoints》記者戴維斯（Josh Davis）更拋出震撼的交易提案，建議道奇隊發動3換1的重磅交易，打包席漢（Emmet Sheehan）、薩蘇耶塔（Christian Zazueta）兩名投手及內野大物弗里蘭（Alex Freeland），向華盛頓國民隊換取26歲全明星內野手艾布蘭（CJ Abrams）。艾布蘭本季打擊大爆發，繳出打擊率0.261、33轟、106分打點、34次盜壘成功與OPS0.833的「30轟30盜」頂級成績單。由於道奇陣中大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）等核心主力大多已年過30，年輕先發打者僅有外野手帕赫斯（Andy Pages）苦撐，若能透過清倉名單完成這筆震撼交易，不僅能讓艾布蘭進駐二壘、使貝茲固定鎮守游擊，更將為衛冕軍注入極具破壞力的青年軍動能。