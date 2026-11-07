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▲HAHABABY雙11活動首日賣破1500萬元，二伯含淚發聲。（圖／二伯IG@2uncle987）

蔡阿嘎老婆二伯創立的親子品牌HAHABABY爆發抄襲疑雲後，目前以改版後的HAHABABY 2.0重新開放販售，該牌今（7）日迎來雙十一活動首日，二伯稍早公開單日營業額突破1500萬元，她激動地發聲：「很感謝願意相信我們的你們！」HAHABABY「雙11哈比狂歡購」優惠活動從今天起跑，二伯晚間在IG發文，透露雙十一活動首日的成交總額15690131元，對此，她感動寫下：「這一路從來都不是只有順風順水，但很感謝的是，願意相信我們、支持我們的你們！」一路以來品牌歷經風風雨雨，二伯有感而發，「每一份信任，我們都很珍惜。繼續努力、繼續把產品做好，用行動回應每一份期待。謝謝你們，讓我們更有勇氣，堅定地往前走！」並附上5個眼眶泛淚的表情符號，情緒之激動可想而知。HAHABABY至今爭議不斷，近日有網友指出即將開賣的「哈囉點點」吊帶褲新品，其前襟的不對稱撞色拼接、半圓形波浪色塊與版型設計，與中國老字號服飾品牌拉夏貝爾（La Chapelle）的款式高度雷同，狠酸「致敬大陸品牌」。此外，HAHABABY先前主打台灣製造，但有網友發現如毛毯等活動贈品為中國製造，二伯隨後在直播中坦言部分品項沒有相關的生產線，「能選台製就選，但有些沒辦法」，不過網友質疑台灣紡織業產線如此成熟，懷疑品牌是出於「成本考量」才送到對岸製作，使品牌誠信度再度受到打擊。