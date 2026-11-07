我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026亞冠賽中華隊左投林子崴，今日對味全龍主投3局無失分。（圖／中職提供,2026.11.7）

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）熱身賽今（7）日開打，中華隊靠著先發投手林子崴的3局好投，以及打線得點圈有效串聯，以5：2擊退味全龍。總教練高志綱賽後表示，此役林子崴狀況比預期的還要好，旅日投手徐翔聖、陳睦衡表現中規中矩。打線方面，高志綱直言，狀況性的攻擊表現不錯，要再加強擊球內容，至於林佳緯此役跑壘、戰術執行失敗，高志綱說，「會再跟選手溝通，相信以他的能力，都是可以做好的。」亞冠賽中華隊11月1日展開集訓，今日與味全龍展開首場公開熱身賽，現場共湧入6088位球迷入場觀賽。中華隊在2局下靠著第4棒王念好的二壘安打帶動攻勢，單局攻下2分，3局下再靠著馬傑森、林子豪的高飛犧牲打追加2分。投手方面，先發投手林子崴主投3局無失分，徐翔聖中繼1.2局失1分，鄭澔、陳睦衡、黃群、李超都未失分。前8局中華隊取得5：1領先，第9局演練突破僵局制，中華隊推出鍾允華登板關門，雖然未被敲安，但因2次四壞球保送失掉1分，9局下中華隊戰術執行失敗，未能添加分數，終場就以5：2（官方紀錄）擊退龍隊。中華隊總教練高志綱賽後表示，投手群的狀況還不錯，尤其是先發投手林子崴比預期的好，「有控制在預期內，因為要安排每位投手出賽，所以投球數、局數有限制住，每個人上場都在掌握之內。」談到徐翔聖、陳睦衡的表現，高志綱說，「就是正常，雖然他們預定先發，但今天安排2局左右，就中規中矩，希望他們保持健康，然後進入到正賽。」打擊方面，團隊僅擊出5支安打，但有3支高飛犧牲打，高志綱認為，雖然攻擊感覺上沒有很順暢，但仍有不錯的擊球內容，「針對一些狀況性的攻擊也都表現得還不錯，所以再稍微加強一下，維持好的擊球感覺。今天也是有一些球是被風吃掉，再調整就好了。」此外，外野手林佳緯今日跑壘、擊球都有瑕疵，在6局下上壘後被牽制出局，9局下執行短打戰術點成飛球出局。高志綱說，「這部分本來就是在測試之內要做的事情，剛好都在林佳緯身上沒執行到位。我們會再繼續溝通，我相信以他的能力來說，這些事情對他來說，都是可以做好的，可能心態有點過於急躁，要再調整一下。」中華隊今日結束與龍隊賽事，為了模擬正賽的「晚接午」賽程，明日中午1點將與中信兄弟展開第2場比賽，內野預售票接近完售。