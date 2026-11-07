我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著人工智慧（AI）技術發展，AI短劇受到許多觀眾歡迎，不過，爆炸性增長的AI短劇也衍生出許多亂象。對此，中國廣電總局展開新一輪專項治理行動，鎖定「AI微短劇」進行管理，要解決AI微短劇良莠不齊，內容低俗不良、同質化嚴重等問題。根據《香港01》報導，中國廣電總局表示，自11月起展開為期兩個月的專項治理行動，主要聚焦在AI微短劇的「內容創作」與「傳播推廣」兩大方面。就內容創作而言，要深化治理兒童不宜、軟色情擦邊、極端對立、拜金主義、嚴重違背家庭倫理道德等低俗不良內容；未按要求備案審核的特殊題材內容；以及「盜臉」、「偷聲」等問題也必須進行規範處治。就傳播推廣而言，要解決片名低俗、宣傳素材片段低俗的問題；還要打擊同一部劇只是更換片名或主角姓名等等，就改頭換面、反覆播出的問題；對於影音串流平台首頁和重點榜單推薦同質化嚴重問題，要求提升推薦內容的多樣性。中國廣電總局強調，今年已累計下架違規微短劇逾7.5萬部，處置違規帳號逾1500個。之後將持續督促平台發揮主體責任，從嚴整治AI低俗化亂象，推動微短劇從野蠻生長邁向高品質發展。