我是廣告 請繼續往下閱讀

蔣萬安讚柯志恩長期堅持：最難的是選後從未停下

柯志恩

批綠營「靠勢」！點名垃圾山、和山光電場促除弊

承諾設「高高平等辦公室」力拚1128翻轉

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（7）日在旗山舉辦「大旗美勝利大會」造勢活動，台北市長蔣萬安也特別南下一起「南北串連」要催出藍軍氣勢。現場人潮大爆滿，短短一百公尺的距離，柯志恩、蔣萬安花了8分鐘才成功走上台。蔣萬安表示，若柯志恩當選高雄市長，台北也將與高雄深化合作，攜手打造「北高連線」，共創雙贏。最後仍不忘呼籲支持者積極催票，「每一個人拉10票、拉20票」，全力挺柯志恩。蔣萬安再度合體柯志恩，他強調，柯志恩專業、理性且有責任感，兩人在立法院並肩作戰多年，柯志恩對每項議題都做足功課、願意傾聽不同意見，因為她知道政治人物的責任不是製造對立，而是提出解方。他十分佩服她的勇氣，更敬佩選舉結束，柯志恩對高雄的關心從未停下，反而持續走訪各區、傾聽民眾對產業、交通、醫療等各種需求。「一時的熱情並不難，最難的是長期的堅持，這就是柯志恩。」人民需要的是能面對問題、實在做事的政治人物。柯志恩喊話鄉親，高雄雖然科技產業發達，卻不是每一個人的口袋都賺得飽，因此高雄需要一位新的市長、新的期待。她強調，自己在辯論會上所說的每一句話，都是替高雄市民發聲，「不是我會講話，是我要幫大家發聲」，即使對手背後有龐大的資源與支持，她和「弟弟」蔣萬安一點都不怕，因為背後有所有支持者做最強大的靠山。話鋒一轉，柯志恩痛批民進黨太靠勢，認為縣區「票都會投給自己」而長期忽略地方建設。她強調，市長不只要興利，更要勇於除弊。從美濃大峽谷、和山光電場、柏油山、垃圾山等問題，都是地方長期的痛，當一個市長就必須勇敢面對、解決問題，還給高雄好山好水、沒有霸凌的生活環境。她指出，大旗美地區是高雄最好的後花園，東九區的每一區，都有豐富的觀光與發展潛力，但高雄縣市合併16年來，地方資源分配仍不均衡。她承諾，若當選高雄市長，上任第一個月將成立「高高平等辦公室」，針對交通、醫療、觀光等問題逐一改善，讓高雄東九區被全國、全世界看見。柯志恩強調，四年前自己輸過、但從來沒有離開高雄。如今再一次站在旗山，面對勝選最後一哩路，她要請所有支持者一起堅持到最後，「1128請大家讓我們勝利！」現場也拋出象徵勝利的黃色彩帶，支持者揮舞旗幟、齊聲高喊「高雄的市長柯志恩」、「台北安可」等口號，將現場氣氛推向最高潮。今天造勢活動主辦單位聲稱，現場來了2萬名支持者，整場國旗、飄帶飛舞，氣氛相當熱鬧。民眾黨主席黃國昌、台北市長蔣萬安、前立法院長、柯志恩競選總部主委王金平皆到場站台，民進黨創黨元老、前立法委員許國泰也現身助講，藍白重量級政治人物齊聚旗美，展現團結力挺柯志恩、翻轉高雄的決心。