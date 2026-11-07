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2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）熱身賽今（7）日開打，中華隊以5：2擊退味全龍，拿下熱身賽首勝，先發第4棒王念好單場3打數2安打、1打點，擊球狀態火燙，揮別季末低迷的手感。中華隊總教練高志綱表示，感受出王念好有為了亞冠賽做足準備。王念好則說，球季時想法太多，因此今天設定上想法比較簡單，即將面對日、韓好手，王念好也喊話，要把最好一面表現出來，「給大家看我們台灣球員也很厲害。」王念好本季在一軍出賽99場，敲出63安、6轟，打擊率2成11，但下半季狀態低迷，打擊率僅1成97。王念好今日在熱身賽扛先發第4棒，在2局下率先敲出二壘安打，替中華隊創造得分機會，全場3打數2安打、1打點，打擊狀態極佳。中華隊總教練高志綱指出，感覺王念好的心情上有Refresh（重新整理）的感覺，「他自己重新調整過，然後面對這個比賽，之前跟他聊，他也是很想要去參與這項賽事。」高志綱直言，相信王念好在賽季結束後，在母隊有為了亞冠賽做了一些準備，「正面來面對這比賽，至少到目前為止看起來還不錯。」王念好說，這幾天練習狀況落差滿大，今天上場的想法就是擊到球就好，「賽季時想法會比較多，想要做的事情越多的話，就是會更沒有辦法做到自己原本該做的事情，藉著這次秋訓，訓練上也有跟教練討論說，我們可能怎麼做，用最簡單的方式，然後把球打好。」王念好透露，賽前有跟球隊心理老師聊天，「平常心理老師在他的球隊看我比賽，覺得會有一點不知所措、亂了自己的步伐。他告訴我：『在場上的時候，就只要想好最簡單的設定去做，結果都不要去想』。」王念好在U18、U23時期都打過4棒，今日同樣扛下亞冠賽先發4棒的重任，王念好說很熟悉，「不會有壓力，之前就在國際賽打過，雖然是學生時期，很久沒打這位置，還蠻開心的。」即將面對日、韓年輕選手，王念好直言，要把自己最好的一面表現出來，「給大家看我們台灣球員也很厲害。」