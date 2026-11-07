我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年WTT法蘭克福冠軍賽男單8強戰今（7）日開打，台灣桌球一哥林昀儒迎戰19歲中國小將溫瑞博。此役林昀儒毫無懸念以12：10、11：7、11：8、11：5再度打下中國選手，晉級男單4強。下一戰對手將是山本智和與邱黨之間的勝者。「因為溫瑞博昨天打得非常好，我會盡全力去挑戰他。」林昀儒昨日賽後這樣謙虛表示。不過對溫瑞博來說，面對林昀儒無疑是一場硬仗。兩人過去僅在上半年的澳門世界盃有過一次交手紀錄，當時林昀儒以4：1輕鬆獲勝，將溫瑞博擋在8強門外。今日開局，近況都相當不錯的兩人打得相當膠著，進入到局末林昀儒還保有4分領先，但溫瑞博連續追分，比分瞬間追上到9：9。雖然林昀儒一度取得局點，不過溫瑞博豪不退讓，首局就進入Deuce。所幸最終林昀儒仍把握住自己的發球分，以12：10拔得頭籌。次局溫瑞博打出殺氣，比分一度糾纏至5：5，不過林昀儒在後半局成功頂住溫瑞博的擰拉、連得5分。林昀儒率先取得局點，並在第1個局點機會就以11：7再下一城。第3局對溫瑞博來說是重要的一局，必須要取勝。雖然他一開始打出不錯的開局，卻後繼無力被林昀儒逆轉，最終以11：8率先聽牌。第4局林昀儒打出6：1的開局，並以10：4率先拿下局點，毫無懸念以11：5收下本場比賽勝利，確定闖進男單4強。林昀儒4強的對手將是山本智和與邱黨之間的勝者。