今彩539第115000270期今（7）日開獎，台彩晚間 22 時公布派彩結果，本期今彩539的頭獎開出5注，每注各得480萬，中獎彩券行分別位於新北市、桃園市、高雄市、台東縣、花蓮縣，貳獎部分則開出168注，每注中獎獎金2萬元。
11/7今彩539中獎彩券行一次看
新北市淡水區中山路90巷2號1樓－淡水八八億彩券行
桃園市平鎮區平南里中庸路111號1樓－億鑫彩券行
高雄市鳳山區鳳北路46號1號－金興發彩券行
台東縣台東市知本里知本路三段166號－易樂彩券行
花蓮縣花蓮市民享里化道路224號1樓－金寶庫投注站
🟡11月7日今彩539、3星彩、4星彩開獎號碼
今彩539：10、21、24、32、34。
39樂合彩：10、21、24、32、34。
3星彩：286。
4星彩：5380。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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台東縣台東市知本里知本路三段166號－易樂彩券行
花蓮縣花蓮市民享里化道路224號1樓－金寶庫投注站
今彩539：10、21、24、32、34。
39樂合彩：10、21、24、32、34。
3星彩：286。
4星彩：5380。
※派彩結果以台彩官網資料為主。