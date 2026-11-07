今彩539第115000270期今（7）日開獎，台彩晚間 22 時公布派彩結果，本期今彩539的頭獎開出5注，每注各得480萬，中獎彩券行分別位於新北市、桃園市、高雄市、台東縣、花蓮縣，貳獎部分則開出168注，每注中獎獎金2萬元。

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11/7今彩539中獎彩券行一次看

新北市淡水區中山路90巷2號1樓－淡水八八億彩券行

桃園市平鎮區平南里中庸路111號1樓－億鑫彩券行

高雄市鳳山區鳳北路46號1號－金興發彩券行

台東縣台東市知本里知本路三段166號－易樂彩券行

花蓮縣花蓮市民享里化道路224號1樓－金寶庫投注站

▲本期今彩539共開出5注頭獎，每注可得480萬，貳獎部分則開出168注，每注中獎獎金2萬元。圖為新北市淡水區「淡水八八億彩券行」。（圖／翻攝自Google Maps）
▲本期今彩539共開出5注頭獎，每注可得480萬，貳獎部分則開出168注，每注中獎獎金2萬元。圖為新北市淡水區「淡水八八億彩券行」。（圖／翻攝自Google Maps）
🟡11月7日今彩539、3星彩、4星彩開獎號碼

今彩539：10、21、24、32、34。
39樂合彩：10、21、24、32、34。

3星彩：286。
4星彩：5380。

※派彩結果以台彩官網資料為主。

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賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...