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▲沈伯洋戴上草帽。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.11.07）

▲沈伯洋進行市政開講。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.11.07）

民進黨台北市長候選人沈伯洋今（7）晚赴內湖大湖公園市政開講，擔任嘉賓的副總統蕭美琴特別送上「魯夫帽」及現代版航海圖兩項禮物。他表示，草帽象徵勇氣，以及夥伴相挺的志氣跟義氣，而航海圖指引航道跟方向，「無論你是小水滴或者是船員，就是一起航向未來的力量」，呼籲大家一起航向偉大的航道，迎向更好的台北。蕭美琴登台時表示，選舉非常辛苦，伯洋在車上站上好幾個小時，需要很強烈的平衡感及耐力，但看到沈越戰越有力，且依然精神抖擻，他相信原因之一，就是因為有大家的陪伴跟加油。蕭美琴提到，今天來到港湖區，看到這麼多公民力量匯聚在這裡，這股力量讓人感動、振奮，至少有三層意義，首先，代表台灣公民對民主政治參與的熱忱，沒有因為曾經的失落或挫折而放棄，更沒有因為內外的壓力而被扭曲，是最溫暖而自信的一股力量。第二，蕭美琴說，這場選戰從一開始，沈伯洋定位非常清楚，市民的需求是主角，市民生活的每一天所遭遇的問題，是住宅、交通、生活環境的改善，孩童健康、午餐品質，這場選戰是勇於面對市民的問題，提出有效解方和政策的競爭；第三，在沈伯洋身上看到下個世代的政治領袖所具備的，不只是勇氣跟智慧，還有治理的專業以及對政策的素養。就中央跟地方共同協作的政策議題，蕭美琴向大家分享為何要支持沈伯洋，第一，科技跟AI，近年全球的科技人士都會來到台灣，尋求供應鏈跟研發的合作夥伴關係，他在這些年也在總統府接待過很多外國科技公司的貴賓，他們都有一個共識，就是看好台灣，而且要擴大在台灣的落地與合作。蕭美琴提到，台北市有很多的數據跟資料庫，能梳理出交通運具的使用跟瓶頸、城市環境監測及預警、市民公共服務需求、回饋，乃至於食安管理跟溯源，現在的市政府不是沒有開始嘗試，但離全面的導入跟應用，還有很大的落差，「我們需要一個更有前瞻視野、能力的隊長，帶領台北市政府應對現代化城市的科技轉型和智慧治理」。蕭美琴說，看到沈伯洋跟他的團隊，以有限的資源，在短短的時間內，在這次競選的過程當中呈現許多創新，無論是大洋流車隊路線的認養，到政策島、互動式的政策溝通，相信沈有這個能力超越，在市政治理導入智慧應用、導入創新，讓市民有感，也讓台灣人驕傲。第二則是防災。蕭美琴說，極端氣候帶來城市治理課題，再加上地緣政治、網路資安等新興的風險，防災能力已成為讓人民安心生活的必要條件，相信沈伯洋當上市長後，角色會不同，包含防災防洪的硬體建設與日常維護，搭配社區及居民防災知識、準備，這正是沈伯洋長年專業，他相信，沈未來將以更科學、更專業，也更有溫度的方式、做得更好，台北市民值得更好的對待和更周全的照顧。蕭美琴說，他們都加入戒慎恐懼協會，沈伯洋的知識跟能量，給大家期待理由，但他們沒有任何鬆懈的本錢，選戰後期，在激烈競爭之下，大家難免會有一些緊張，可能面臨挑釁、分化，但要切記，他們目標是要投出大家想要的未來，這個未來是包容與團結，也是理智、判斷，「在票投出來以前，我們要繼續顧票、拉票，從今天到11月28日的每一天，都要比昨天更多票！」蕭美琴接著送上兩項禮物，包含魯夫草帽、現代版航海圖，「我帶了兩頂，一頂要給小麻糬」，他說，有看過《航海王》朋友都知道，魯夫尋找「偉大航道」，偉大航道不是一條風平浪靜的路，一路上會有風浪、有挑戰，有強大的對手，也有許多未知的困難，但魯夫並沒有因此放棄夢想，「我覺得這跟沈伯洋的勇氣很像，所以帶了這一頂草帽， 希望伯洋戴了草帽，能保持著像魯夫一樣的勇氣，也永遠記得最初的信念跟起點」。蕭美琴提到，只有勇氣還不夠，所以準備了現代版的台灣航海圖，這裡面除了周邊海域的精準測繪，也標註有台灣與世界往來的各種航道，航海王的故事，從來不是魯夫一個人的冒險，而是一群夥伴共同完成夢想的旅程，偉大航道之所以偉大，不是因為一路風平浪靜，而是因為有人願意迎著風浪，帶著夥伴，一起航向夢想，「今天在場的大家，就是沈伯洋最重要的夥伴！」蕭美琴提到，草帽象徵勇氣，以及夥伴相挺的志氣跟義氣，而航海圖指引航道跟方向，「無論你是小水滴或者是船員，就是一起航向未來的力量，現在請大家一起舉起手，讓我們航向偉大的航道，一個更好的台北，支持沈伯洋，更好的選擇」。