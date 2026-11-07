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5人嚴重脫水送醫治療

來自西太平洋島國密克羅尼西亞的一家9口，日前搭乘20呎小艇出海，原本以為只是1小時的船程，結果卻在海上漂流長達三個月、跨越約5390公里，最終漂到南太平洋島國吉里巴斯（Kiribati）的一個小島上才終於獲救，然而，獲救時船上僅剩5人，另外4人已不幸罹難。綜合外媒報導，今年7月30日一艘小艇載著9人出海，計畫在密克羅尼西亞的穆里洛島（Murilo）與羅奧島（Ruo）之間進行約1小時的短程航行，不料途中突遭暴風雨襲擊，隨即在浩瀚的太平洋上失去蹤影。小艇當天未依時返航後便被通報失蹤，美國海岸防衛隊隨後展開為期10天、搜尋範圍涵蓋3萬3千平方英里的搜救行動，但當時並未發現小艇或船上人員的任何蹤跡。直到11月1日，吉里巴斯當局表示，這艘小艇在向東漂流了數千公里後，終於在吉里巴斯的法寧島（Fanning Island）附近被當地村民發現並救起。當時5位倖存者幾乎衣不蔽體，身體極度虛弱。走路搖搖晃晃的模樣，甚至讓當地居民一度誤以為他們喝醉了，但很快村民就意識到他們急需救援。獲救的5名倖存者目前正由島上一名牧師協助照顧。醫療護理人員表示，5人被救起時均處於極度脫水與嚴重營養不良的狀態，經醫療團隊給予靜脈點滴注射後，身體狀況已出現好轉跡象。目前5位倖存者已能表達想要進食的需求，逐漸恢復健康。據了解，倖存者們透露，由於食物匱乏且無法取得淡水，他們只能依靠一切所能找到的東西來維持生命，包括烏龜和小鳥，喝雨水則成了解渴的主要方式。漂流過程中，也曾試著向過往的船隻和飛機揮手示意，但所有努力都徒勞無功。在這絕望求生的途中，甚至不得不把支撐不住、死去家人的遺體拋入大海。目前密克羅尼西亞已與吉里巴斯政府聯繫，準備將這5名倖存者接返回國。對於另外4位已經喪生的罹難者，也表達哀悼慰問之意。