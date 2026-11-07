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50嵐阿華田拿鐵爆紅缺貨！店員直呼太荒謬

▲50嵐一款隱藏版喝法近日在網路掀起熱潮，有網友推薦「阿華田拿鐵加波霸」，再搭配無糖、微冰的組合，貼文吸引6.6萬人按讚，不少網友跟著點單，意外讓阿華田粉末用量暴增。（示意圖／翻攝自50嵐中區FB）

為何50嵐店員崩潰求饒？阿華田拿鐵做法超麻煩

50嵐阿華田拿鐵近期因「加波霸、無糖微冰」的點法爆紅，網友分享吸引6.6萬人按讚，跟風人潮讓部分門市阿華田缺貨，甚至得等到下周二才能買到。店員透露，過去3天才用完一罐，如今一天就要消耗3罐，不禁直呼太荒謬，「泡阿華田泡到看到就會笑出來」。原本受到顧客喜愛的隱藏版喝法，反而成了店員的惡夢，原因其實就是阿華田粉末遇冰容易結塊，製作與清潔都相當費工。這波熱潮來自一名網友日前在Threads上分享，表示50嵐阿華田拿鐵加波霸不需額外付費，選擇無糖、微冰更好喝，吸引6.6萬人按讚，讓這款飲品瞬間爆紅。隨著越來越多人到店朝聖，近日有網友透露，他前往50嵐購買阿華田拿鐵時，竟被店員告知阿華田拿鐵要等到下周二才有貨。還有人遇上店員無奈的表情，笑稱：「我在店員姐姐超級厭世臉的凝視下點阿華田...姐姐辛苦了，我保證這是我近期唯一一次點阿華田」、「剛剛去買五十嵐，有一個女生點了阿華田拿鐵加珍珠，所有店員默契十足的盯著那個女生兩秒鐘，我彷彿能聽到他們的os」。一名50嵐員工也分享門市用量變化，透露過去約3天才用完一罐阿華田，每個月訂購一箱就足夠，如今卻變成一天要用掉3罐，而一箱只有6罐，備料速度明顯跟不上需求。他忍不住表示：「泡阿華田泡到看到就會笑出來，在50嵐10年趣事真的很多。」至於為何50嵐員工會如此崩潰？不少自稱是店員的網友指出，阿華田及可可系列是最不想製作的品項之一。由於粉末不容易溶解，碰上冰塊後容易結塊，即使攪拌也難以完全散開，放一段時間還會沉澱，杯底留下大量粉末。此外，粉末也容易附著在雪克杯和攪拌棒上，後續清洗格外耗時，讓許多店員忍不住在網路上喊話：「推薦一點好做的，我求你了。」