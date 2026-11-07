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2026年WTT法蘭克福冠軍賽於今（7）日晚間迎來男單8強焦點戰。台灣桌球一哥林昀儒以直落四完封中國新星溫瑞博，強勢挺進男單4強。這場勝利不僅讓林昀儒在下周最新世界排名中確保重回世界前5、寫下時隔5年的里程碑，更讓本站參賽的中國男單5人大軍全數遭到淘汰，寫下連續兩站無緣4強的慘澹紀錄。林昀儒在本站雖然首輪歷經5局苦戰淘汰約奇克（Darko Jorgic），但隨後狀態回溫，16強先以3：1擊退中國好手周啟豪；8強面對前一輪才直落三爆冷淘汰王楚欽的溫瑞博，林昀儒更是全程掌控比賽節奏。首局雖然在9：5領先時一度遭溫瑞博連追4分扳平，但林昀儒關鍵時刻迫使對手擰拉失誤，以12：10先聲奪人。次局與第三局林昀儒在發接發與前三板展現壓倒性優勢，頻頻鎖定對手反手位發起猛攻，迅速以11：7、11：8連拿兩局聽牌。進入第四局，林昀儒打出5：1夢幻開局，以11：5輕鬆收下比賽勝利。這也是雙方生涯第3度交手，林昀儒收下對戰2連勝，將對戰紀錄改寫為2勝1敗。隨著溫瑞博遭林昀儒直落四橫掃，中國隊在本站男單賽事的最後希望也破滅。本次法蘭克福冠軍賽中國男單一共派出5人參賽，然而梁靖崑與向鵬在首輪便抱憾出局。第二輪王楚欽與周啟豪也相繼落馬；如今唯一殺進8強的溫瑞博再次被林昀儒擋在四強門外，讓中國男單在本站慘遭「團滅」，並寫下連續兩站分站無人晉級4強的罕見低潮。林昀儒此役挺進4強後，至少確定收穫450分冠軍賽積分，扣除替換分後至少會實質增加275分，總積分將提升至5870分以上，確定超越瑞典好手莫雷加德（Truls Moregard）。這意味著林昀儒在下周更新的WTT官方世界排名中，將確定回歸世界前5名。林昀儒上一次名列世界第5已經要追溯至2021年，如今時隔5年再度改寫個人排名新高。林昀儒在晉級4強後的對手，將是德國名將邱黨與日本好手張本智和之間的勝者。