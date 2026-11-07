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▲2026亞冠賽日本隊左投金丸夢斗，今日對千葉羅德海洋隊先發主投2局無失分。日媒推估是首戰交手中華隊的潛在先發人選。（圖／美聯社／達志影像）

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）將於11月12日點燃戰火，衛冕軍日本武士隊今（7）日展開首場熱身賽，全隊狂敲14安，包含首局渡部聖彌、長谷川信哉接連開轟，共灌進10分，終場以10：4輕取千葉羅德海洋隊。日本隊監督井口資仁滿意團隊打擊表現，直言首局有效串聯是關鍵。日本隊將在預賽首戰交手中華隊，雙方過去2次交手都由日本隊獲勝。日本隊今日迎接首場熱身賽，首局就先發制人，靠著渡部聖彌的3分砲、長谷川信哉的2分砲灌進5分。次局日本隊攻勢再起，藉由渡部聖彌與度會隆輝接連敲出適時安打再添加3分，兩局打完就取得8：0領先，日本隊此役全場敲出14安、灌進10分。投手方面，先發投手金丸夢斗主投2局無失分，另外飆出4次三振。第2任投手武內夏暉中繼2局失1分，被擊出一發陽春砲，後續3位投手石田裕太郎、竹丸和幸、鈴木豪太依序登板，終場日本隊就以10：4輕取羅德隊，奪下新監督井口資仁執教首勝。井口資仁賽後表示，「打線從第1局就能確實發揮串聯，這是很關鍵的點。（渡部）在得點圈機會時一棒建功；（長谷川）也確實打在非常關鍵的時間點上，兩人都保持著相當好的調整進度。」此役面對羅德隊，日本隊基本上採取無暗號自由發揮，但明日與廣島鯉魚隊的熱身賽，井口指出，「若有機會希望能多方嘗試，預計會試著演練暗號戰術。」日本隊將於11月12日開幕戰交手中華隊，雙方過去2屆賽事都由日本隊獲勝，2017年日本隊8：2輕取中華隊、2023年日本隊4：0完封中華隊。