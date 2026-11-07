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▲Joeman在阿滴的IG公開貼文留言，一句「是不是有碰到奶奶」被質疑對女性美療師言語性騷擾。（圖／阿滴IG@rayduenglish）

百萬YouTuber阿滴昨（6）日分享由美療師做臉部按摩的照片，沒想到，好友Joeman一句「是不是有碰到奶奶」的留言引發爭議，網友質疑他對該女性美療師性騷擾、開黃腔，對此，當事美療師首度對外發聲，透露阿滴在第一時間就有關心她的感受，並說明自己「心理狀態一切都好」，請大家不用擔心。美療師在Threads上回覆網友貼文表示，「阿滴在得知這件事情的第一時間，就有主動聯繫我，告知相關狀況並關心我的感受，目前我的心理狀態一切都好，也請大家不用擔心！」另外，美療師也說店面目前都正常營業，歡迎大家預約。回顧整起事件，阿滴昨天在IG分享做臉部雕塑、淋巴引流按摩療程的照片，只見他閉眼睛躺在床上，由專業美療師進行療程，阿滴稱讚美療師很細心，除了按摩之外也解釋很多，雖然自己在過程中痠痛到哀哀叫，但美療師沒有笑他也沒有放過他。怎料，阿滴好友Joeman在該篇公開貼文底下留言「是不是有碰到奶奶」，似乎意指詢問阿滴，美療師的胸部有沒有碰到自己，此話一出引發網友譁然，怒批「以為是私訊，結果全部的人都看得到，才剛道歉，人品真的不會變，有夠噁」、「男生私底下多少都會講這樣的幹話，可是身為公眾人物這樣做真的很不妥...」而至截稿前，阿滴和Joeman都沒對此事做出回應。