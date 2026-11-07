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2026年WTT法蘭克福冠軍賽男單八強戰於台灣時間7日上演海峽對決，世界排名第6的「台灣一哥」林昀儒展現頂級宰制力，以直落四（12：10、11：7、11：8、11：5）秋風掃落葉之姿橫掃年僅19歲的中國桌球新星溫瑞博，強勢搶下男單四強門票。這場勝利讓中國男單本屆賽事全軍覆沒，賽後林昀儒在受訪時展現爭冠野心，宣示：「法蘭克福是我的福地，我希望在這裡做到更多。」本屆賽事中國男單遭遇空前滑鐵盧，向鵬與梁靖崑首輪出局，王楚欽與周啟豪止步16強，八強僅剩淘汰王楚欽的黑馬溫瑞博成為中國最後希望。面對背負全隊榮譽壓力的溫瑞博，林昀儒首局便展現冷靜大心臟，在局末戰成9：9、10：10平手之際，憑藉精準的接發球落點連拿2分，以12：10拔得頭籌。次局林昀儒大膽在相持中提速變線，在被追至5：5平手後連下4分拉開差距，以11：7再下一城；第三局溫瑞博雖打出3：0開局，但林昀儒隨即回敬一波5：0攻勢反超，並以11：8取得3：0聽牌絕對優勢，中國前國手周雨比賽中點評溫瑞博表現時認為他在場上完全處於被動。第四局林昀儒開局打出3：1攻勢逼出對手暫停，暫停歸來後林昀儒攻勢更加凌厲，反手擰拉與落點調動得心應手，一路將比分拉開至8：2，最終以11：5乾淨俐落關門，完成生涯對戰溫瑞博的3連勝。這場完封勝宣告中國男單本屆在法蘭克福全數遭到淘汰。面對一面倒的戰局，中國前國手程靖淇認為溫瑞博在技術厚度、臨場應變以及細節處理上，與頂尖高手存在明確鴻溝；對溫瑞博而言，如何把帳面上的天賦與潛力，轉化為真正能在高壓對抗中發揮出來的硬實力，才是他現階段最需要深入思考並解決的關鍵問題。談及直落四橫掃對手的關鍵，林昀儒在賽後舞台受訪時表示：「取勝的關鍵是開局打得非常好，後面的臨場細節也做得很好。在這裡比賽的感覺一直非常好，法蘭克福是我的福地，我希望在這裡做到更多！」