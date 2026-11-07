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斷交台灣後市場轉型陣痛

根據宏都拉斯國家水產養殖協會（Andah）發布的最新報告，儘管中國曾簽署大筆採購合約，但中國至今仍未擠入宏都拉斯養殖蝦的前五大出口市場。截至2026年前三季度，宏都拉斯養殖蝦對中國出口量僅佔總出口量的2.94％，價格低迷成為限制出口的主要瓶頸。根據宏媒《El Heraldo》報導，Andah的報告顯示2026年1月至9月期間，洪都拉斯養殖蝦總出口量為4942萬3083磅，其中出口至中國的數量僅為145萬1644磅，出口金額為430萬2732美元，平均每磅價格約為2.96美元。這項數據與兩國先前的官方宣傳形成了強烈反差。2025年8月，宏都拉斯政府曾高調宣布，當地水產企業已與中國買家簽署高達7200公噸（約1400萬磅）的白蝦採購合約。然而，今年前三季度的實際累積出貨量顯示，出口量連合約目標的零頭都不到。一名曾多次前往中國參加國際漁業博覽會的宏都拉斯水產企業家透露，「中國買家的收購價格過低，是限制出口的主要因素」。他強調，地理位置更近的墨西哥能提供更優渥的價格，平均每磅可達3.04美元；而出貨至中美洲鄰國的平均單價雖為2.75美元，但綜合運輸成本後，獲利表現亦優於遠渡重洋出口至中國。宏都拉斯於2023年3月23日正式與台灣斷交並與中國建交。在2022年以前，台灣長期為宏都拉斯養殖蝦的第一大出口市場，享有優惠關稅與高單價優勢。斷交後，宏都拉斯水產業遭受重大打擊，業界寄望中國市場能填補缺口。雖然Andah的報告顯示對中國出口確有成長，從2024年同期的7萬9366磅、出口金額33萬1530美元，到今年的145萬1644磅、出口金額430萬2732美元，但整體規模依然極其微小。儘管宏都拉斯政府先前曾頻頻進行官方外交宣傳，中國市場對白蝦的實際採購量依然遠低於宣布的規模，宏都拉斯水產業者面臨的市場轉型陣痛短期內恐難看到盡頭。