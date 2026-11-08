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▲唐西奇在本次評選周期內繳出場均38.5分、8.1籃板與8.0助攻的統治級數據。（圖／翻攝自湖人官方X）

▲文班亞馬開季以場均29.0分、12.4籃板與4.5阻攻在攻防兩端展現出巨大影響力。（圖／美聯社／達志影像）

2026-27賽季NBA官方首期Kia MVP候選排行榜

排名 球員姓名 所屬球隊 場均得分（PPG） 場均籃板（RPG） 場均助攻（APG） 其他關鍵數據／賽季亮點 1 唐西奇（Luka Doncic） 洛杉磯湖人 38.5 8.1 8.0 歷史首位連6場「35+5+5+5顆三分」、對爵士狂砍52分 2 文班亞馬（Victor Wembanyama） 聖安東尼奧馬刺 29.0 12.4 -- 場均4.5阻攻（BPG）、單場52分24籃板8阻攻 3 亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander） 奧克拉荷馬雷霆 30.1 4.3 4.5 對騎士攻下43分8助攻僅1失誤、力拚MVP三連霸 4 馬克西（Tyrese Maxey） 費城76人 28.0 3.8 5.4 隊內得分榜首、展現頂級攻防雙向戰力 5 塔圖姆（Jayson Tatum） 波士頓塞爾提克 27.0 6.0 7.9 東區單週最佳球員、場均扛下35分鐘出賽時間 6 申京（Alperen Sengun） 休士頓火箭 22.4 9.1 8.1 得分、籃板、助攻皆居全隊之冠，準大三元身手 7 柯瑞（Stephen Curry） 金州勇士 29.9 3.7 4.5 38歲率隊連勝反彈、對太陽砍34分、擊敗熱火拿29分 8 阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo） 邁阿密熱火 27.3 12.7 5.6 轉戰熱火維持高效，近10季第9度場均「20分+雙十」 9 弗拉格（Cooper Flagg） 達拉斯獨行俠 24.3 6.3 6.3 獲最佳新秀後數據全面攀升，率獨行俠擺脫西區墊底 10 約基奇（Nikola Jokic） 丹佛金塊 23.4 9.7 9.3 生涯第12季接近場均大三元，受球隊慢熱影響暫居第10

NBA官方資深作家鮑威爾（Shaun Powell）於台灣時間7日公布2026-27賽季首期「Kia年度最有價值球員候選榜（Kia MVP Ladder）」，洛杉磯湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）憑藉開季現象級的飆分秀強勢拔得頭籌，高居MVP競爭榜第一位；聖安東尼奧馬刺隊超級長人文班亞馬（Victor Wembanyama）與衛冕MVP的奧克拉荷馬雷霆隊球星吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）緊追在後。值得關注的是，帶領金州勇士隊拉出連勝氣勢、現年38歲的老將射手柯瑞（Stephen Curry）雖然進入11月後的火力強勁，但在本次初登場榜單中僅屈居第7名。高居榜首的唐西奇在本次評選周期內繳出場均38.5分、8.1籃板與8.0助攻的統治級數據。身為兩屆聯盟得分王與六度年度第一隊得主，唐西奇開季火力全開，成為NBA歷史上首位能連續6場比賽繳出至少「35分、5籃板、5助攻外加5記三分球」的神人。他在近6場比賽中有5戰單場破40分，更曾在對戰猶他爵士隊時狂轟52分，連轉戰邁阿密熱火隊的「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）都公開盛讚唐西奇是「籃球史上最偉大的得分手之一」。除了無解的得分手感，唐西奇在防守投入度與穿針引線的組織能力上同步進化，只要湖人戰績持續名列前茅，他將是本季MVP的最大熱門。排在第2名的文班亞馬同樣打出歷史級鬼神數據，日前對決達拉斯獨行俠隊時繳出52分、24籃板與8阻攻的鬼神數據，開季以場均29.0分、12.4籃板與4.5阻攻在攻防兩端展現出巨大影響力；而力拚追平伯德（Larry Bird）、羅素（Bill Russell）與張伯倫（Wilt Chamberlain）「三連霸MVP」歷史神蹟的雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大，則以場均30.1分、4.5助攻穩居第3位。在榜單中段，費城76人隊後衛馬克西（Tyrese Maxey）以場均28.0分力壓同隊的詹姆斯（LeBron James）與布朗（Jaylen Brown）高居第4；擺脫阿基里斯腱重傷陰霾的波士頓塞爾提克隊前鋒塔圖姆（Jayson Tatum）排名第5，休士頓火箭隊全能中鋒申京（Alperen Sengun）則靠著接近大三元的22.4分、9.1籃板與8.1助攻名列第6。率領勇士隊克服開季3連敗逆境、強勢反彈拉出連勝的柯瑞，目前以38歲高齡繳出場均29.9分、4.5助攻與3.7籃板的頂級進攻效率，近期對陣太陽狂轟34分、擊敗熱火再攻下29分，然而在嚴苛的戰力評比下，柯瑞在此期榜單僅排在第7位。排名第8至第10位的依序為熱火隊字母哥（27.3分、12.7籃板）、獨行俠隊大物狀元弗拉格（Cooper Flagg，24.3分、6.3籃板、6.3助攻），以及因金塊隊開季慢熱而罕見跌至第10名的三屆MVP得主約基奇（Nikola Jokic，23.4分、9.7籃板、9.3助攻）。後續名列第11至第15位的遺珠球員則分別為傑羅姆（Ty Jerome）、阿夫迪亞（Deni Avdija）、康寧漢（Cade Cunningham）、巴恩斯（Scottie Barnes）以及布朗森（Jalen Brunson）。