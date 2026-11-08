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民主黨勝選衝擊AI投資 半導體股單日暴跌逾12%

科技股表現創逾24年最大落差 市場出現買盤罷工

美國通膨數據下週揭曉 聯準會12月升息機率達8成

AI雲端大廠財報成關鍵 市場緊盯資金能否到位

美國期中選舉結果衝擊華爾街，民主黨成功奪回國會參眾兩院控制權，加上多個資料中心重鎮的州長選舉變天，市場擔憂人工智慧（AI）資料中心建設將面臨更嚴格監管，引發科技股大規模拋售。那斯達克指數週四（5日）跌入修正區間，半導體類股更創下逾6年來最大單日跌幅。隨著市場波動加劇，投資人將聚焦下週公布的美國通膨數據及科技企業財報，判斷股市是否還有進一步下跌的風險。根據《路透社》報導，那斯達克綜合指數週四收盤較10月6日創下的歷史高點下跌近12%，超過從高點回落10%的技術性修正門檻。儘管科技股週五（6日）出現小幅反彈，美股主要指數本週仍全面收黑。美國期中選舉於3日舉行，民主黨不僅奪回國會控制權，也在德州等資料中心建設重鎮贏得重要州長選舉。由於資料中心的龐大用電需求、水資源消耗及環境影響，已成為地方選民關注的議題，市場擔憂民主黨上台後可能加強相關監管，拖慢AI基礎設施的擴張速度。美股在選後首個交易日週三一度強勁上漲，但週四隨即出現大規模賣壓，標普500指數11大類股全面收跌，其中科技類股重挫7.3%，費城半導體指數更暴跌逾12%，兩者均創下6年多來最大單日跌幅。反映市場恐慌程度的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX），也攀升至7個月高點。道富銀行（State Street）全球總體策略師羅（Marvin Loh）指出，科技股先前的漲勢相當脆弱，如今又面臨政治與監管的不確定性，在市場釐清AI產業可能放緩的程度之前，相關壓力恐持續存在。AI概念股一直是今年美股上漲的重要推手，但隨著資料中心投資前景受到質疑，市場對科技股的態度也出現明顯轉變。Truist Advisory Services投資長勒納（Keith Lerner）指出，過去一個月科技股相對標普500指數的表現，創下2002年5月以來最大落後幅度。他形容，目前科技股市場已出現某種程度的「買盤罷工」，反映投資人對相關股票的追價意願明顯下降。不過，儘管近期市場劇烈震盪，美股主要指數今年以來仍維持上漲，其中標普500指數2026年累計漲幅接近8%。除了AI產業前景，美國聯準會（Fed）的利率政策也是市場關注焦點。美國政府預計下週二（10日）公布10月消費者物價指數（CPI），這份重要通膨報告將成為判斷聯準會12月是否升息的關鍵依據。聯準會今年9月進行3年來首次升息，10月則維持利率不變。由於通膨壓力仍在，市場普遍預期聯準會將繼續採取緊縮貨幣政策。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，週五公布的美國就業報告表現強勁後，聯邦基金利率期貨顯示，市場預估聯準會在12月8日至9日會議升息的機率約為80%。投資人目前也預期，本輪升息循環可能還有約兩次各1碼、也就是0.25個百分點的升息空間。羅警告，如果CPI數據高於預期，顯示通膨再度加速，市場可能必須進一步消化聯準會擴大升息幅度的風險，對股市形成額外壓力。除了通膨數據，下週還有多家科技企業將公布財報，包括AI雲端運算業者CoreWeave、半導體設備商應用材料（Applied Materials），以及網通設備大廠思科（Cisco Systems）。其中，CoreWeave近期股價遭到重挫，市場尤其關注其AI資料中心擴建所需的融資能力，以及相關專案能否如期完成。法盛投資管理（Natixis Investment Managers Solutions）投資組合策略師梅爾森（Garrett Melson）指出，如果CoreWeave能對資金籌措及專案進度提出較為樂觀的展望，將有助於緩解投資人對AI基礎設施建設放緩的疑慮。隨著美國政治版圖改變、AI投資面臨監管壓力，加上聯準會可能持續升息，華爾街正迎來新一波考驗。下週通膨數據及科技企業財報，將成為市場判斷這波科技股修正是否持續的重要指標。