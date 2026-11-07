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▲「SEA YOU海洋的星願與守護」海洋廢棄物治理巡迴展，自11月7日起至11月29日在高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫群B6登場。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲「SEA YOU海洋的星願與守護」海洋廢棄物治理巡迴展，透過光影、互動遊戲與擴增實境，一起找出讓海洋更乾淨的方法。（圖／記者陳美嘉攝，2026.11.07）

▲「SEA YOU海洋的星願與守護」海洋廢棄物治理巡迴展，透過光影、互動遊戲與擴增實境，一起找出讓海洋更乾淨的方法。（圖／記者陳美嘉翻攝）

海洋委員會海洋保育署推出「SEA YOU海洋的星願與守護」海洋廢棄物治理巡迴展，今(7)日至11月29日在高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫群B6登場，邀請大小朋友跟著海洋生物解任務，透過光影、互動遊戲與擴增實境，一起找出讓海洋更乾淨的方法。走進展場，3D紗幕光影帶領觀眾進入海洋故事，四幕動畫呈現星光從迷失到重現的旅程。接著，民眾可以挑戰污染觀察、治理決策與海洋生物救援等任務，與AI海洋治理分析員互動，透過Web AR擴增實境蒐集海洋角色，完成挑戰還能獲得專屬海洋治理證書。從看見垃圾、思考如何處理，到認識回收再生，讓孩子在遊戲中學習，也讓大人重新發現日常生活與海洋的關係。展覽還有四位各具特色的海洋朋友，包含北部三棘鱟「三叔鱟」、中部中華白海豚「吞豚豚」、南部綠蠵龜「假龜紀」，以及東部鯨鯊「金鯊」。牠們將透過角色導覽與生態故事，帶領觀眾認識自己的家園，以及海洋垃圾可能帶來的危險，讓「喜歡海洋生物」成為「願意守護海洋」的起點。海洋委員會副主任委員吳欣修表示，此次「SEA YOU｜循環之間」巡迴展，透過多元互動方式呈現海洋廢棄物從回收、處理到循環再利用的過程，讓民眾深入理解海廢治理的重要性。副主委吳欣修強調，唯有從源頭減少廢棄物產生，並結合國際合作、企業參與及資源循環，才能建立更綿密的海洋治理網絡，共同朝向海廢減量與海洋永續的目標邁進。海洋保育署署長陸曉筠強調，海洋保育不能只停留在政策宣導，更需要透過科技創新與沉浸式體驗，讓民眾從感動產生關心，進而付諸行動。此次巡迴展結合互動科技與手機遊戲，串聯基隆、臺中、高雄及花蓮四地，期盼讓更多民眾，尤其是下一代，開始思考「丟掉的垃圾，最後去了哪裡？」她也呼籲全民從生活中減少使用可能產生海洋廢棄物的物品，讓垃圾不再流入海洋，共同守護美麗的藍色家園。「SEA YOU海洋的星願與守護」巡迴展串聯基隆、臺中、高雄及花蓮四地，並規劃海廢手作工作坊、海洋故事活動、主題講座及夜間光影走讀，讓不同年齡的民眾都能找到親近海洋的方式。高雄場自11月7日起至11月29日，於駁二藝術特區蓬萊倉庫群B6展出，邀請親子、朋友相約走進展場，一起探索海洋的故事。