我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇休賽季的內野重組傳聞再拋重磅震撼彈！美國體育媒體《ClutchPoints》記者戴維斯（Josh Davis）近日發表專欄強烈提議，道奇制服組應果斷向華盛頓國民隊提出報價，發動一筆「3換1」的超大型交易案，送出大聯盟潛力投手席漢（Emmet Sheehan）等3名戰力，全力爭奪甫繳出「30轟、30盜」鬼神成績單的26歲明星內野手艾布蘭（CJ Abrams）。現年僅26歲的艾布蘭，在2026年賽季迎來個人職業生涯最不可思議的全面質變。整季出賽繳出打擊率.261、狂炸33發全壘打、灌進106分打點，並跑出34次盜壘成功，攻擊指數（OPS）高達.833，正式躋身大聯盟極其罕見的「30轟、30盜」頂級俱樂部。艾布蘭目前與國民隊的合約仍有長達「2年」的球團控制期，在自由市場身價水漲船高的當下，兼具長打重砲、頂級速度與長約紅利的年輕主力，絕對是全大聯盟各家爭冠豪門夢寐以求的建隊拼圖。美媒記者戴維斯深入分析，這筆交易案在戰術層面最精妙之處，在於守備位置的完美無縫接軌。國民隊早在今年8月便開始讓艾布蘭在比賽中演練二壘防區，這為道奇提供了極大的調度彈性。過去兩個賽季，道奇一直在思考如何安排超級球星貝茲（Mookie Betts）的守備站位。若艾布蘭順利空降洛杉磯，道奇可以直接將其安置在每日先發二壘手的位置，這不僅讓貝茲得以心無旁騖地長期鎮守游擊防區、免去頻繁更換守位的困擾，更能直接組建大聯盟火力最殘暴的中線二游雙人組。這項交易倡議的另一大核心驅動力，來自道奇難以迴避的高齡化隱憂。放眼當前藍帽軍團的看板主力陣容，從大谷翔平、貝茲到弗里曼（Freddie Freeman），絕大多數核心選手皆已年過30；整條先發打線中，唯一算得上站穩大聯盟主力地位的年輕新血，僅剩下外野手帕赫斯（Andy Pages）一人。「道奇制服組絕對應該正式提出這份報價，」戴維斯在專欄中堅定表示：「道奇將藉此獲得一名具備巨大戰場影響力的正選核心，而國民隊則能將單一球星轉化為迫切需要的投手即戰力與內野儲備資產，兩支球隊都能藉此建構出更加強固的戰力體系。」在世界大賽連霸失利後，道奇高層勢必得在休賽季拿出大刀闊斧的重組魄力。若能用農場深度與席漢等籌碼，換來正值26歲巔峰期的艾布蘭，無疑能在最短時間內同時達成「戰力升級」與「陣容年輕化」的雙重目標，為大谷翔平衝擊生涯新王座注入最強大的火力後盾。