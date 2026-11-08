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洛杉磯道奇隊近年雖坐擁大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）與弗里曼（Freddie Freeman）等超級球星，但主力陣容嚴重「高齡化」的隱憂，已迫使球團在今年休賽季必須加速推動世代交替！根據道奇隨隊媒體《Dodgers Way》最新分析，隨著農場頂級新秀陸續叩關大聯盟，32歲的資深工具人柯爾（Alex Call）在球隊中的定位已岌岌可危；報導更直接點名，在3A狂敲20轟、飆出28次盜壘的新生代外野手艾爾哈德（Zach Ehrhard），極可能成為板凳席上取代柯爾的最佳人選。現年32歲的柯爾是在上賽季季中從華盛頓國民被交易至道奇，過去兩個賽季主要扮演稱職的代打與外野防守替補，累計為藍帽軍團出賽126場。然而，在大聯盟官方網站《MLB.com》最新預測的道奇開季名單中，21歲的農場頭號超級新星德保拉（Josue De Paula）已被排定為每日先發左外野手，這意味著柯爾新賽季只能退居替補席，擔任「第4號外野手」。《Dodgers Way》坦言，柯爾過去兩年確實證明了自己是合格的板凳替補，但問題在於先發陣容的容錯率過低。「如果德保拉、帕赫斯（Andy Pages）或是塔克（Kyle Tucker）等三名主力外野手不幸遭遇傷勢，要讓32歲的柯爾長時間扛起每日先發重任，在打擊火力與運動能力上顯然令人難以放心。」正因如此，道奇農場內的即戰力艾爾哈德迅速浮上檯面。這名年輕好手在2026年賽季於小聯盟3A繳出令人驚艷的全能數據：出賽期間繳出打擊率.291、上壘率高達.400、長打率.472，更以單季狂炸20發全壘打、跑出28次盜壘成功的恐怖成績，證明自己具備立足大聯盟的高水準攻守身手。《Dodgers Way》大力背書表示：「若能將艾爾哈德拉上大聯盟名單，他將能為道奇目前普遍偏老的板凳席，帶來迫切缺乏的年輕衝勁與頂級身體素質。」兼具頂級選球耐心、長打破壞力與極限跑速的特質，讓艾爾哈德無論作為替補代跑、守備組，甚至在主力輪休時頂替先發，功能性遠高於傳統老將。在世界大賽衛冕失利後，道奇制服組深知「維持現狀」已無法應付漫長賽季的體能耗損。隨著德保拉正式接班、艾爾哈德在3A虎視眈眈，柯爾等老將若無法在即將到來的春訓繳出超越預期的競爭力，恐怕很快就會在這場世代交替浪潮中遭到割捨。