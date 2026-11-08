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曾狂敲59發全壘打、手握大聯盟史上首張破3億美元天價合約的紐約洋基重砲巨星史坦頓（Giancarlo Stanton），如今在條紋軍團的處境已落入極度尷尬的懸崖邊緣！美國權威主流媒體《紐約郵報》（New York Post）記者喬伊斯（Greg Joyce）日前以「決定史坦頓未來的1500萬美元難題」為題發表深度專題，直言這位通算456轟的37歲老將身心狀態已長年脫節，在2026年飽受傷病折磨僅出賽24場敲出3轟後，先發指定打擊（DH）位置更已被狂轟41發全壘打的超級新星萊斯（Ben Rice）全面接管；洋基高層極可能在2027年春訓期間，被迫做出是否「吞下1500萬美元認賠釋出」的殘酷抉擇。回顧史坦頓的職業生涯，他在2014年休賽季與邁阿密馬林魚簽下打破當時大聯盟歷史紀錄的「13年3億2500萬美元（約合新台幣106億元）」延長合約，更在2017年單季狂轟59發全壘打榮膺國聯年度MVP。然而自2018年被交易至紐約洋基後，除了首季出賽158場外，自2019年起便陷入無止境的腿部拉傷與傷兵名單循環，再也未能打滿一個完整球季。在剛剛落幕的2026年賽季中，史坦頓因接二連三的傷勢摧殘，整季僅在大聯盟慘澹亮相24場比賽，僅貢獻3發全壘打。《紐約郵報》記者喬伊斯在專欄中犀利點評：「長期以來，史坦頓的身心狀態始終無法協調一致。到了2027年，他的身心究竟能否重新咬合、以某種形式在場上為洋基做出實質貢獻？這依然被打上巨大的問號，而這正是迫使球團必須面臨1500萬美元抉擇的原因。」更令史坦頓陷入絕境的，並非單純的傷勢，而是休息室內後起之秀的強勢篡位。在史坦頓躺在傷兵名單的大半個球季中，洋基年輕強打萊斯頂替扛起指定打擊重任，並在打擊區繳出單季41發全壘打的驚人火力，徹底征服紐約球迷與總教練布恩（Aaron Boone）的心。喬伊斯直言不諱地指出洋基目前的建隊現狀：「從球隊當前的陣容配置來看，即使史坦頓在休賽季將身體狀況調整到百分之百健康，以洋基現在的打線深度，能留給他的指定打擊出賽空間恐怕也所剩無幾。」在守備端無法負荷外野奔跑、進攻端又有41轟重砲卡位的情況下，史坦頓的戰術價值已被壓縮至近乎歸零。依照當年馬林魚與洋基的合約協議，史坦頓在2027年賽季的年薪為2500萬美元，其中馬林魚將依約負擔1000萬美元，洋基實際只需支付1500萬美元。考量到洋基目前的40人名單仍有運作餘裕，制服組在今年冬天並不會急著將其割捨；球團預計仍會讓史坦頓參加明年春訓，給予他最後一次向制服組證明自己「油箱裡還有油」的驗貨機會。然而，喬伊斯警告，這也意味著史坦頓的倒數計時已經啟動：「一旦春訓開打，決斷的時刻將會刻不容緩地逼近。」